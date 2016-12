Retienen una Ferrari 458 Spider que circulaba con una patente adulterada

Una Ferrari 458 Spider color roja, valuada en unos 600 mil dólares, fue retenida el fin de semana en un control de tránsito en el partido bonarense de Quilmes por circular con una patente adulterada y porque el joven que la conducía no tenía registro.

Cuando intentaba ingresar a una estación de servicio, el auto descapotable de alta gama, que es una rareza en el país, llamó la atención del personal municipal y de la policía local que el sábado a la noche realizaba un operativo en la esquina de Garibaldi y Lavalle.

Al pedirle al conductor la documentación de rutina, encontraron que el joven que manejaba, identificado como Marcelo Silva (tiene unos 30 años y domicilio en Quilmes), no contaba con licencia ni ningún documento que acreditara la propiedad del auto, y que la patente estaba adulterada: le habían pegado stickers para dificultar su lectura. Además, no llevaba matrícula delantera, algo común en este tipo de vehículos: sus dueños no encuentran lugar y evitan perforar la carrocería para poner la chapa reglamentaria.

El acta policial

El acta labrada por la policía indica: "No tenía ningún tipo de documentación como tampoco registro de conducir, tras lo cual se procede a labrar la infracción de tránsito y trasladar dicho vehículo al corralón municipal".

El conductor no se resistió a ser parado por los agentes y habría argumentado que el exclusivo auto, del cual sólo ingresaron cinco a la Argentina, pertenece a una empresa. Tras recibir la multa, quedó en libertad pero bajo investigación.

La Ferrari fue secuestrada con fajas que tienen la leyenda "demorado" y está a disposición del Juzgado de Faltas local. Este modelo tiene un motor de 4,5 litros V8 y 570 caballos de potencia, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora.