Restablecen líneas telefónicas de reclamos

Tras gestiones de la delegación casildense de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, junto a la subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, fueron restablecidas las líneas 112 y 114 para la recepción de reclamos.

Así lo hizo saber el gobierno de Casilda luego de la intervención que posibilitó solucionar el problema que padecieron los usuarios locales de Telecom al no poder utilizar esos números correspondientes al servicio de atención al cliente. No obstante se solicitó a los usuarios que "al detectar algún inconveniente no duden en acercarse a la delegación Casilda de la Defensoría del Pueblo".