Rendirán homenaje al ex fiscal Nisman ados años de su muerte

Sin la presencia del presidente Mauricio Macri, allegados y familiares del ex fiscal Alberto Nisman realizarán hoy frente a la Plaza de Mayo un acto para rendirle un homenaje al cumplirse dos años de su confuso fallecimiento.

La concentración tendrá lugar a las 18 en la puerta de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la Amia, el organismo del Ministerio Público que encabezara hasta su muerte y que investiga el ataque a la mutual judía.

A su vez, la Organización de Latinoamericanos en Israel (Olei) inaugurará un monumento de Nisman en la ciudad israelí de Naharía. Además, será homenajeado con un acto en el Parlamento israelí y que contará con la presencia del embajador argentino en Tel Aviv, Carlos Faustino García.

Los oradores del acto de la tarde, convocado bajo los lemas "Justicia por Nisman" y "Donde hay memoria, hay justicia", serán el fiscal Germán Moldes, el escritor Federico Andahazi y Luis Czyzewski, padre de Paola, una víctima del atentado a la Amia.

El diputado macrista Waldo Wolff, que colaboró con la organización del evento junto al fiscal Ricardo Sáenz, señaló que se eligieron oradores "ajenos a cuestiones partidarias" para que la convocatoria sea lo más amplia posible, más allá de "cualquier diferencia política".

"Es un acto que promueve valores básicos de la civilización. Manifiesta respeto ante la muerte de alguien", sostuvo.

Más allá de la ausencia de Macri, tampoco concurriría la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien había estado en el acto por el primer aniversario del deceso de Nisman. En principio, no se esperan las presencias de los ministros Germán Garavano (Justicia y Derechos Humanos) ni Patricia Bullrich (Seguridad). Sí lo hará el jefe de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman.

Carta de agradecimiento

La madre del ex fiscal, Sara Garfunkel, avisó que no podrá asistir, pero hizo llegar una carta en la que agradece el homenaje a su hijo, a quien definió como "un valiente fiscal que luchó y puso lo mejor de sí, entregando su vida en la búsqueda de la verdad por el esclarecimiento de un acto de barbarie".

Nisman fue hallado muerto a causa de un disparo en el baño de su departamento de Puerto Madero horas antes de que se presentara ante la comisión de Legislación Penal del Congreso a aclarar el contenido de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por un supuesto pacto de impunidad para encubrir a los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado terrorista a la Amia en 1994.

La denuncia de Nisman, reabierta semanas atrás por la Cámara Federal de Casación Penal y que dejó la causa en manos del juez Ariel Lijo, involucra no solo a la ex mandataria sino también al ex canciller Héctor Timerman, al diputado camporista Andrés Larroque y a los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, entre otros.

"Cuando pudimos romper el cerco que habían armado entre el juez (Daniel) Rafecas, los camaristas (Eduardo) Freiler, (Jorge) Ballestero y (el fiscal Javier) De Luca, la Cámara Federal de Casación Penal dijo de manera unánime que la denuncia de Nisman era verosímil, plausible y coherente. Es una demostración de que la República funciona", celebró Wolff.

En tanto, el vicepresidente primero de Amia, Ralph Thomas Saieg, remarcó en un comunicado que el segundo aniversario de la muerte del fiscal "entristece a toda la sociedad por la falta de certezas acerca de lo que sucedió aquel fatídico 18 de enero de 2015", por lo que consideró "un deber y un imperativo seguir reclamando por el esclarecimiento".

Por su parte, el presidente de la Daia, Ariel Cohen Sabban, advirtió esta semana que "no se puede dilatar más" la investigación judicial sobre la muerte de Nisman, dado que "la ciudadanía debe estar tranquila que aquellos que tienen que dar justicia, la den".

Hasta el momento no se ha podido determinar si la muerte del fiscal fue producto de un suicidio voluntario, de un suicidio inducido o de un asesinato.

Macri cree que se sabrá la verdad

El presidente Mauricio Macri consideró ayer que la investigación sobre la muerte de Nisman está "en el camino correcto" y se esperanzó en que "en un tiempo razonable pueda conocerse la verdad". Además, consideró "positivo" que se haya reabierto la denuncia del ex fiscal contra la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a Irán por el atentado a la Amia. "Es muy positivo en este compromiso con la búsqueda de la verdad que se estén reabriendo las causas, que nos acerquen a la verdad, acerca de la denuncia y de la muerte del fiscal Nisman", afirmó Macri ante la prensa en la Casa Rosada.