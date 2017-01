Relevan los barrios de la ciudad más afectados por los anegamientos

Si bien Rosario no fue la ciudad más perjudicada por el temporal, eso no significa que haya quedado exenta de consecuencias. Una vez finalizados los trabajos del área de Defensa Civil, llega el momento de la ayuda y el resarcimiento social. El trabajo de recepción de reclamos y los relevamientos en los barrios ya se viene llevando adelante desde hace dos semanas, cuando comenzaron las fuertes lluvias. Ayer no fue una excepción. Apenas bajó el agua, el área de Desarrollo Social comenzó a trabajar casa por casa en los barrios más necesitados, según especificaron desde la Municipalidad. El área de Salud Pública, además, reiteró recomendaciones para prevenir dengue, zika, chikungunya, leptospirosis y picaduras de alacranes.

Drenaje

Lo principal en vistas del panorama provincial es que en Rosario no hubo evacuados. Al cierre de esta edición, la lupa estaba puesta en terminar que drenara el agua en la zona sur y sudoeste de la ciudad, especialmente en barrio Las Flores y en Puente Gallego. El trabajo más fuerte también había estado a lo largo de la jornada en zona oeste, en barrio Stella Maris y en Villa Banana. Gustavo Leone, secretario de Gobierno de la Municipalidad, resaltó que ya hace tiempo que el Estado local trabaja en estas zonas. Sin embargo, recordó que son lugares muy bajos de la ciudad, en los que suele acumularse mucha agua. Y a eso se le sumó que la caída de lluvia fue dispar en la ciudad: mientras que en la zona norte y noroeste se precipitaron unos 75 milímetros de agua, en la zona sur y sudoeste se contabilizaron 160. Ayer por la tarde todavía estaba terminando de drenar el agua a través de trabajos de canalización. Desde el municipio sostuvieron que la situación ya estaba controlada.

Leone informó que lo que sigue en los próximos días es relevar casa por casa, barrio por barrio, cada problemática. E hizo hincapié en que cada solución es individual en función del grado de dificultades de cada familia. "La asistencia social llegará en función de lo que surja en los relevamientos que se hacen desde el área de Desarrollo Social y los centros barriales y de salud", explicó.

La Municipalidad reiteró recomendaciones para prevenir zika, dengue, chicungunya y leptospirosis, además de picaduras de alacranes. Descacharrar, caminar calzado y utilizar repelente de larga duración están entre los principales consejos a la ciudadanía. Además, se remarcó la importancia del lavado de manos frecuentemente con agua segura y jabón, o utilizar alcohol en gel. También, revisar todos los alimentos y lavar frutas, verduras y utensilios de manera segura.