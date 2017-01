Regresa "Twin Peaks", una popular serie que marcó la pantalla chica de los 90

Mucho antes del fenómeno actual de las series de televisión, "Twin Peaks" fue una serie que marcó un antes y un después en la pantalla chica. La historia creada por David Lynch y Mark Frost a principios de los 90 creó una legión de fans y un nuevo standard de calidad en la televisión. Ahora, más de dos décadas después, "Twin Peaks" regresa con una tercera temporada que ya tiene fecha confirmada: se estrenará el 21 de mayo en Estados Unidos por el canal Showtime. Aunque aún no tiene fecha de estreno en otros países, se sabe que en el país del norte se emitirán los dos primeros episodios seguidos, y luego, esa misma noche, el canal colgará los dos siguientes capítulos en su plataforma de streaming, por lo que los más impacientes podrán ver de golpe los primeros cuatro capítulos de la serie.

Emitida originalmente en la cadena ABC entre 1990 y 1991, "Twin Peaks" cuenta las consecuencias del asesinato de Laura Palmer, una de las jóvenes más populares del pueblo del título, y cómo los trapos sucios de los habitantes de ese pequeño lugar comienzan a airearse conforme avanza la investigación. Si bien el estreno de la primera temporada causó un verdadero furor, durante la segunda -y tras desvelar la identidad del asesino de la joven- se produjo un declive progresivo del interés, en buena parte también porque David Lynch se distanció del proyecto, ocupado como estaba en la promoción de "Corazón salvaje".

La tercera temporada de la serie viene a cerrar cuestiones pendientes y contará con 18 capítulos, de una hora de duración cada uno. Dentro del elenco se encuentran los actores que protagonizaron las dos primeras temporadas (Laura Dern, Kyle MacLachlan, Kimmy Roberson y Madchen Amick, entre otros), pero estará ausente Laura Flynn Boyle. También habrá muchas participaciones especiales (ver recuadro). Todos los capítulos están escritos por David Lynch y Mark Frost y serán dirigidos por el propio Lynch.

"Para mí este proyecto es igual a todos los demás que he hecho anteriormente y mi estilo no ha cambiado", dijo el director. "Todas mis iniciativas las enfrento como una película, no como una serie. Intento que los actores experimenten el rodaje como un filme dividido en partes. Volver con «Twin Peaks» ha sido una alegría, una maravillosa experiencia, un viaje junto a un gran equipo y un gran elenco. Hemos creado un mundo mágico. El público tiene expectativas, lo sé. Sin embargo, las expectativas no siempre resultan en lo que uno termina encontrando", admitió.

El realizador de películas como "Terciopelo azul" y "Carretera perdida" confesó: "Yo siempre grabo con muchas dudas. Puedo decir que hay situaciones que permanecen igual que hace 25 años y otras que son completamente distintas. El público va a sentir los cambios", aseguró.

La televisión de hace 25 años era muy convencional. No obstante, Lynch aseguró que no piensa en adaptarse a los tiempos modernos en la pantalla chica. "No pienso en esos términos. Creo que una serie o una película dependen del argumento y su desarrollo. Eso es lo verdaderamente importante. Estoy encantado contando de nuevo la historia de «Twin Peaks»", afirmó.

Los productores y directores coinciden en que hoy en día hay más libertad creativa en la televisión. Y Lynch adhiere a este concepto. "Sí, es un tiempo bellísimo para la televisión. Es increíble poder desarrollar una idea como quieras, libremente, sin ajustes de tiempo. Era algo con lo que siempre había soñado. Me gusta bucear en el mundo que quiero desarrollar sin preocuparme de otra cosa que del argumento. Es maravilloso que ahora nos encontremos donde estamos", señaló. "Yo quería ser pintor y me volví director porque quería que las pinturas se movieran. Una cosa me llevó a la otra. He tenido mucha suerte porque se me ha permitido contar las historias que yo quería. ¿Quién me iba a decir que mi camino iba a ser así? Lo único que puedo asegurar es que siempre espero lo mejor de mi trabajo", agregó.

"Twin Peaks" se transformó en un fenómeno en 1990, pero el realizador admitió que la serie sufrió durante su última etapa de emisión. "Lo que mató a «Twin Peaks» fue revelar al asesino. Originalmente creamos la pregunta: ¿Quién mató a Laura Palmer? Pero era una pregunta que ninguno de nosotros quería responder. El misterio de Laura Palmer mantenía viva la intriga. Sin embargo, nos dijeron que teníamos que dar una respuesta y la serie nunca se recuperó después de eso", reconoció.

Lynch dijo que no tiene proyectos en mente. "Estoy involucrado con «Twin Peaks» porque todavía me queda mucho que hacer hasta el próximo mes de mayo. Tengo mucho trabajo por delante", aseguró. También comentó que, por ahora, no hay planes para una cuarta temporada. "Antes dije que no lo iba a volver a visitar y lo hice, así que nunca digas nunca", agregó.