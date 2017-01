Reducción de daños, "una etapa"

El Foro Adicciones Rosario no incluye, sugestivamente, a las organizaciones que defienden la reducción de daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, pese a que la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida el año pasado y la propia Organización Mundial de la Salud la rescatan como herramienta privilegiada. Para el titular de la Pastoral de Drogadependencia, Fabián Belay, se trata de una alternativa que puede ser útil, "pero sólo como una etapa dentro de un proceso más integral. Buscamos una mirada más integral, porque la reducción de daños como única política lleva a una naturalización del consumo, a que no haya campañas de prevención ni equipos especializados, y a que no se derive a los jóvenes que tienen este problema a los efectores públicos", sentenció.