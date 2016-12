Reclamo vía Agremiados

Advíncula recurrió al gremio de jugadores para solicitar el saldo de una deuda que tendría Newell's por sus servicios

Luis Advíncula se fue de Newell's, pero antes de hacerlo realizó un reclamo vía Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para cobrar lo que la entidad le adeuda. "El jueves de la semana pasada estuvo en Agremiados para elaborar la carta documento para intimar a la entidad el pago de lo adeudado", le confió ayer a Ovación una fuente consultada. Esta noticia sorprendió a algunos directivos de Ñuls, que reconocieron que a la entidad aún no había llegado ningún reclamo ni notificación. En caso de que no haya acuerdo y no se le salde lo solicitado, los rojinegros podrían quedar inhibidos y dentro de este estado de situación no podrían incorporar ningún refuerzo. Igualmente, en el Parque estiman que todo será solucionado.

La semana pasada el peruano se despidió de Newell's ya que su contrato concluye en los próximos días y no hubo acuerdo para su continuidad. Es por eso que aprovechó la red social Twitter para saludar a los hinchas con un "no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias por las muestras de cariño, los llevaré siempre en mi corazón". Partió con las valijas llenas de ilusión en cuanto a su futuro, que hoy podría estar ligado al fútbol mexicano, más precisamente Tigres.

Si bien Diego Osella y la dirigencia pretendían retener al futbolista, lo cierto es que aquel conflicto con el doble contrato lo sacó de eje. Sobre todo porque a la hora de las resoluciones y los pagos el juez Fabián Bellizia, quien lleva adelante el paraguas judicial, determinó que "sólo va a autorizar el pago del contrato en blanco". En definitiva, Advíncula habría salido perdiendo dinero y eso le generó cierta molestia. Por eso para seguir en la entidad solicitó un sueldo de 40 mil dólares, tal como informó este diario la semana pasada, cifra que fue rechazada de plano en el club.

El jueves anterior, Advíncula estuvo en las oficinas que Agremiados tiene en Buenos Aires para elaborar el reclamo pertinente con el fin de cobrar lo que la entidad le adeuda. De acuerdo a lo que trascendió, "hubo algunas charlas anteriormente con el fin de acordar el pago, pero al no haber acuerdo el futbolista optó por elevar el pedido a través del gremio".

En Newell's aún no tenían novedades al respecto y seguramente en las próximas horas sería notificado del reclamo de pago. Aunque en el Parque sostienen que por esa vía "el jugador tendría algunos escollos que sortear porque todo está en manos del magistrado, que también posee el doble contrato y el reclamo de Afip".

Advíncula dejó de ser jugador de Newell's, pero por lo pronto su nombre seguirá ligado por un tiempo más hasta que el club le abone lo adeudo por los servicios prestados.