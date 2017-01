Rebelión de las provincias contra un millonario aporte de Macri a Vidal

El gobierno nacional decidió realizar una transferencia extraordinaria de 25.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y generó un enfrentamiento con el resto de las provincias. El mandatario chubutense, Mario Das Neves, hizo punta al advertir que la medida es "discriminatoria y generará un "descalabro".

En cambio, la medida fue defendida por el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, para quien esa transferencia "no afecta en nada los recursos que van para las otras provincias".

"No es para el presente año electoral, es para el año 2016 que se terminó, es para cubrir parte del agujero que heredó la provincia de la gestión anterior", dijo el funcionario y resaltó que, en el marco de esta transferencia, "no se toca ningún peso que va para las otras provincias, no se toca la masa coparticipable".

Lacunza detalló que estos 25 mil millones de pesos, parte de los cuales se destinarán a avanzar en obras hidráulicas, rutas, cloacas y agua, forman parte de "un esfuerzo que hace directamente la Nación con sus propios recursos".

El funcionario recordó que el llamado Fondo del Conurbano, que nació en 1992 para compensar lo que perdió la provincia en la discusión de la ley de coparticipación de 1988, le asignaba a Buenos Aires el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. Esto significaría hoy $ 50.000 millones. Pero en el año 97 hubo se impuso un tope a esa transferencia. Según el ministro de Economía, lo que se transfiere actualmente no supera la cifra de 25.000 millones de pesos. Por eso, afirmó que la ayuda decidida por el gobierno nacional es un "esfuerzo" para resolver la desigualdad de presupuestos coparticipables.

Das Neves no aceptó esta interpretación y advirtió que será "un descalabro" si el gobierno nacional decide otorgar fondos extra a Buenos Aires sin consultar al resto de las provincias y anticipó un enfrentamiento político.

"Acordémonos del resto de las provincias porque hay muchas que tienen problemas, no empecemos el año así porque nos vamos a enfrentar mal", desafió.

En declaraciones radiales, el mandatario chubutense adjudicó la situación a "un planteo evidentemente electoral", y recordó que el oficialismo controla la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, "el trípode más importante en términos económicos".

"No hay una mirada federal de las cosas, ya el año pasado les pasó un adelanto a Rodríguez Larreta", añadió Das Neves.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, celebró la transferencia y dijo que representa "una compensación histórica".

Mosca remarcó que el presupuesto bonaerense 2017, aprobado días atrás, prevé unos 40.000 millones de aportes extraordinarios de parte de la Nación, 35.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y 5.000 millones por la quita de la coparticipación.

El ex gobernador de San Juan y actual diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, rechazó el aporte del gobierno de Mauricio Macri a la gobernadora María Eugenia Vidal. "Estamos ante un hecho que no tiene precedentes desde el retorno de la democracia hasta hoy, que un presidente le otorgue recursos millonarios a un Estado provincial de su mismo signo político sin importarle la situación de las demás provincias", expresó.

El senador nacional Miguel Angel Pichetto mostró a su vez su preocupación por las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la adopción de medidas que podrían impactar en las finanzas provinciales.

"Es como si quisieran que el peso del ajuste de la Nación lo paguen las provincias", advirtió. Asimismo, consideró "muy complicado" desde el punto de vista federal "continuar con las asimetrías y la injusticia en materia de distribución de recursos a las provincias".

A principios de semana, Dujovne anticipó que pretendía desmenuzar "cómo gastan los sectores públicos nacionales y provinciales para movernos dentro de los márgenes de maniobra".

El secretario nacional de Relación con las Provincias, Alejandro Caldarelli, dijo que los fondos serán financiados "por el Tesoro Nacional y no tiene nada que ver con la masa coparticipable".

"Se hará en un sólo pago y en enero. Será por transferencia directa de 15.000 millones de pesos y una compensación de deuda por 10.000 millones", explicó y dijo que el giro es "para compensar lo que le tocaría a la provincia por lo que no recibe vía Fondo del Conurbano".

Ante las primeras críticas, desde el Ministerio de Interior respondieron: "Los propios gobernadores dijeron ante Vidal que el reclamo era válido pero que no podían resignar recursos".

E Fondo del Conurbano se volvió muy poco favorable a Buenos Aires debido a la desactualización que genera la inflación, ya que en 1997 arlos Menem decidió ponerle un techo, en medio de su disputa con Eduardo Duhalde.