Realizan los últimos trabajos en las zonas anegadas de Rosario

Las acciones de la Municipalidad tras el temporal del domingo último, que dejó anegados a seis barrios del sur y sudoeste de Rosario y algunos sectores de la zona noroeste, entraron en la recta final. Ayer quedaban dos sectores de la ciudad donde continuaban algunos trabajos estructurales, pero en el grueso de los casos ya habían comenzado las tareas de índole social. Según detallaron desde el municipio, en algunas zonas cayeron hasta 170 milímetros de agua.

"La situación en Rosario no es como en el resto de la provincia. Acá no hubo evacuados. Sí en algunos barrios entraron 10 centímetros de agua a las viviendas, pero no hubo casos de mayor gravedad", explicó el director de Defensa Civil, Raúl Rainone.

Ayer, el comité de emergencia de la Municipalidad se reunió para hace una evaluación de los daños, la acciones realizadas y los pasos a seguir en relación al temporal.

"Las zonas críticas, donde todavía resta hacer algún trabajo y están trabajando las cuadrillas de la Coem (Central de Operaciones de Emergencias), son Puente Gallego y un sector de barrio Las Flores de tierras muy bajas e inhabitables donde la necesidad ha llevado a la gente a levantar viviendas sobre una obra hidráulica", detalló Rainone, quien explicó que se realizaban tareas de servicios urbanos e hidráulica.

"Cayó gran cantidad de agua, en algunas mediciones se superaron los 170 milímetros de lluvia, dejando a la ciudad en una situación crítica pero que en muy poco tiempo se pudo normalizar", dijo el director de Defensa Civil, quien remarcó que las zonas más complicadas fueron Puente Gallego, Las Flores, Nuevo Alberdi, Tío Rolo, El Mangrullo y la barriada de Avellaneda al 4500; "el comportamiento de la ciudad en poco tiempo se normalizó", amplió.

En este sentido, en el municipio remarcaron que hay disparidad entre lo que midieron las distintas estaciones meteorológicas. "En el centro se registró una caída de casi el doble de lo que se registró en zona oeste", dijo Rainone.

Desde Defensa Civil indicaron que ayer se comenzó a trabajar en las demandas sociales de las personas afectadas por el temporal, como reponer algunas pérdidas que no son de magnitud, por ejemplo colchones, ropa y alimento.

En los próximos días, el municipio estará abocado a solucionar problemas referidos a higiene urbana y fumigación en todos los distritos.

Luz

Las tres redes de mediana tensión que el domingo no habían sido reparadas ayer volvieron a funcionar con normalidad.

Según explicaron desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE), se trataba se casos que habían quedado pendientes por seguridad, puesto que no habían terminado se secarse y se tornaba riesgoso restituir el servicio.

Al cierre de esta edición de La Capital, las cuadrillas trabajaban en rosario y sus alrededores para solucionar casos puntuales en la red de baja tensión. Según explicaron, los trabajos podrían extenderse hasta hoy.