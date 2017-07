Randazzo criticó a los que se fueron del PJ y dijo que tiene "varias diferencias" con Cristina

El exministro de Trasporte y precandidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, apuntó hoy contra los que "se atribuyen ser peronistas y se van fuera del peronismo" y aseguró que "son varias las diferencias" que tiene con la expresidenta Cristina Fernández.





"A nosotros nos mueven las convicciones que tienen que ver con la idea de poner al peronismo con capacidad competitiva después de no haber podido participar en una Paso. Supuestamente se atribuyen ser peronistas y se van fuera del peronismo, entonces nosotros tenemos la convicción de que debíamos jugar y que debíamos que ofrecerle a la Argentina y a los bonaerense una alternativa", dijo Randazzo en una entrevista con Diario Popular.





Tras lanzar oficialmente su campaña electoral durante un acto en Bolivar, ciudad de la que es originario, el exfuncionario nacional insistió en que en las primarias tendrían que servir "para dirimir la candidatura de quien esté dentro del espacio" del PJ.





cristinaflorencio2.jpg Randazzo y Cristina, en épocas de gestión kirchnerista. Foto: La Capital/Archivo.

"Nosotros estamos dentro, no nos hemos movido. El peronismo integró históricamente el Frente para la Victoria, se decidió sacarlo para que yo no pueda competir en la PASO. Entonces está muy claro quienes podemos hablar en nombre del peronismo", sostuvo.





Randazzo, quien competirá por una banca en el Senado por la lista "Cumplir", buscó diferenciarse de Cristina Fernández, que finalmente competirá por afuera del Justicialismo, al señalar que "son varias las diferencias" que tienen entre sí. "Primero la elección del candidato, yo creo que no se debe elegir a dedo. Ese objetivo que tenía la primaria. También creo que Cristina no tenía que ser candidata, ella va a poner en discusión el pasado y nosotros queremos discutir el presente y el futuro", precisó. Para el exjefe de la cartera de Interior y Transporte, "en el pasado" se hicieron " muchas cosas buenas" como "ampliar derechos", pero reconoció: "También nos equivocamos. Me parece que deberíamos hacer una autocrítica".





"Nosotros hemos tenido gestión, que es lo que más vale. La principal responsabilidad de un dirigente político cuando está a cargo es gestionar y nosotros lo hemos hecho y transformado.





randazzo.jpg

Terminamos con las peripecias que era sacar un DNI y, además, hemos iniciado la transformación más importante de la historia ferroviaria", destacó. No obstante, aclaró que "la matriz ideológica es similar" entre lo dos, ya que él sigue "pensando lo mismo en materia de política social, en derechos humanos, en el rol del estado y en materia económica", pero que corregiría los "niveles de inflación altos y que es lo que más deteriora a lo que menos tienen".





Creo que ahí "Ahí hay que trabajar. Teníamos que trabajar más el tema de la seguridad, me parece que hay que ponerle más voluntad política y decisión a entender que la gente vive insegura y que cuando se vive así la gente pierde la libertad. Hay que trabajar mucho más en no sólo incentivar la demanda interna, sino también incentivar paralelamente la inversión para que haya un acompañamiento del proceso de inversión- demanda", detalló. Finalmente, el precandidato peronista confió en que "hay muchos sectores" que los "ven como una alternativa" y que tienen "un capital enorme" para hacer una buena elección. "No tengo miedo. El miedo paraliza y yo nunca hice política pensando en especulaciones. Ahora nosotros pretendemos la conformación de una oposición amplia, seria y firme pero ser opción de cara al 2019. Ese es el gran objetivo", cerró.