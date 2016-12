"Quiero que Osella esté lo que dure mi gestión"

Los últimos años del andar de Newell's no fueron para nada sencillo, desde lo futbolístico y, sobre todo, en lo económico. A tal punto que esa crisis en la que estaba inmerso motivó el adelantamiento de las elecciones. Hoy, después de seis meses de su asunción, el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, repasó los pasos dados en los que hubo una mejoría importante en el fútbol por los resultados obtenidos y la posición en la tabla, pero con números con un rojo furioso en el plano económico. En la extensa entrevista que mantuvo con Ovación, el mandamás leproso aceptó estar "satisfecho" en lo que se hizo en el fútbol, pero "complicado" en la economía de la entidad.

A lo largo de la charla, Bermúdez recorrió todos los temas, en los que afirmó que deberán establecer una "ingeniería" para sostener el andar del club. A la vez, avisó que "no nos vamos a desprender de ningún jugador importante, salvo que llegue una oferta para salvarnos". Y agregó: "No estamos preparados para decirle a la gente que estamos para salir campeones", aunque reconoció que Newell's "tiene equipo y estamos preparados para jugarle a cualquiera". Y hasta anticipó que su deseo es contar con Osella "los cuatro años que dure mi gestión".

Bermúdez respondió todo sobre la vida de Newell's.

¿Qué puntaje le pone a este semestre en lo futbolístico y económico?

En lo futbolístico no quiero dar puntaje. Todo lo que prometimos estamos cerca del ciento por ciento, de traer jugadores, mantener a Osella y salir del grave problema del promedio. Ganamos el clásico, que era algo pendiente, y cerramos el año con un partido brillante ante San Martín de San Juan. No pongo puntaje, pero rondamos lo satisfecho. En lo económico estamos complicado y hay que seguir luchando para cumplir. Se dificulta más por el tema de la AFA, que es un caos y no hay solución.

Siempre dijo que el problema principal de Newell's era el fútbol y que lo económico se resolvía. ¿Pensó que era diferente la situación cuando entró al club?

No me sorprendí, dije que si no arreglábamos el fútbol estábamos liquidado. Una vez que se solucionaba eso hay que atacar lo económico. Con muy poco dinero trajimos los jugadores necesarios para estar segundos a tres puntos del puntero Boca. En lo económico me sorprendieron los casos que van apareciendo. Vamos a pelearlo como lo hicimos en el fútbol. Cuando nos exigen esfuerzo e inversiones no se puede muchas veces porque hay un juez que no autoriza ciertas contrataciones. Hay que realizar una ingeniería para seguir como estamos.

¿El juez se puso muy exigente?

No sé si exigente, pero después de la denuncia por el tema Advíncula quedó enojado. Nosotros no tenemos la culpa, pero debe cuidar su posición. Gracias a Dios que está él porque si no esto sería un desbande. Siempre digo que es difícil administrar pasión. Uno se vuelve loco con los resultados y trata de traer lo que no puede. Gracias a Osella y la experiencia de uno se armó un equipo competitivo. Los refuerzos estaban acá: Formica, Scocco, Maxi Rodríguez.

¿El panorama hubiera sido más complejo si el presente futbolístico no era el actual?

Muy complejo. Nosotros nos teníamos fe.

Esto lo dice porque el fútbol es resultado.

Totalmente. Si ganás un partido y el agua de la pileta está fría, no hay problemas. Si perdés, el agua está caliente y te dicen que está fría. Hay que estar encima del club, pero sabemos que el termómetro es el fútbol.

Tiempo atrás Osella y usted recibían críticas porque Newell's parecía una sucursal de Olimpo.

Sí, nos decían que estábamos en la joda con Olimpo. Pero el hincha es terrible. Que traíamos a Moiraghi y éramos unos tontos. Por Amoroso era lo mismo, también por Sills. Considero que se acertó. Estamos contentos, pero no podemos equivocarnos y hay que mantener el plantel.

Con esta situación económica, ¿cómo harán para traer jugadores?

Haciendo lo mismo que antes del inicio del torneo. Buscar un jugador en el puesto en el que hace falta. Traer un volante, un lateral más allá de que está Escobar. Trataremos de no equivocarnos. Osella está de vacaciones y me llama 20 veces por día.

¿Por Mauricio Tevez, quien se lesionó y no jugará por cuatro meses, pedirá otro cupo?

Lo pedimos, pero no sé si lo vamos a usar. Mandamos la carta a la AFA, Tevez deberá hacerse revisar y una vez que lo autoricen tendremos diez días para tomar el cupo. Lo haremos si es necesario.

¿Qué pasará con el futuro de Eugenio Isnaldo?

Hay un grave problema porque cuando se fue a Defensa y Justicia se le debió hacer un contrato por tres años, no se le hizo y ahora están los representantes analizando traer una oferta. El jugador no se quiere quedar, así que estamos viendo qué hacer. Aún no hay ofertas. Habíamos conseguido algo de Defensa que iba a dar un dinero interesante, pero el futbolista no quiso ir.

¿Llegaron ofertas por Maxi Rodríguez, Scocco o Formica?

No, ninguna. Y si llega tiene que ser muy importante, algo para salvarnos. Caso contrario no nos vamos a desprender de nadie. No podemos cometer los errores anteriores de que cuando se armó un equipo vendieron algunos futbolistas. Se tuvo que ir una dirigencia seis meses antes por esos errores. Conmigo eso no va a ocurrir. Mi intención es buscar dinero por otro lado, realizar una comisión de apoyo.

Un club como Ñuls vive de transferencias y hace tres mercados que no vende un jugador. ¿Cómo solventará los gastos que tiene la institución en el próximo semestre?

Es cierto. Pero también será complicado si nos desprendemos de jugadores y rompemos el equipo. Hay que tener cuidado. Si hay una operación que resuelva los problemas se analizará. Será muy duro, pero hay dirigentes trabajadores y estamos preparados para luchar.

¿Newell's está para luchar por algo más importante que engordar el promedio?

Los futbolistas que piensan eso están desubicados y si el cuerpo técnico piensa lo mismo también está desubicado. No creo que sea así. Estamos preparados para sumar puntos y en las últimas cinco fechas ver en qué lugar estamos parado. No podemos ilusionarnos con algo que no prometimos. Hay que saber que eso viene solo. No estoy preparado para decirle a la gente que estamos para ser campeones. Sí nos vamos a preparar bien. No hay que subirse a un caballo al que no queremos subirnos.

Es cierto que ustedes sólo prometieron sumar puntos para engrosar el promedio. Pero la situación en la que está Newell's en la tabla, a tres puntos del líder Boca, invita a ilusionar al hincha con la chance de pelear el torneo.

En 2009 siempre hablé de 28 puntos y salimos subcampeones. Vamos a poner los pies en la tierra. Existen problemas económicos serios, hay un plantel que está compitiendo, no hay que equivocarnos y tampoco prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Ojalá podamos hacerlo.

Nadie dirá "vamos a pelear por el título". ¿Pero Newell's tiene equipo para dar pelea en los primeros lugares?

¿Tenés alguna duda? Tiene mucho equipo. Jugamos con todos los grandes y nos queda el clásico con Central. Igualmente, a veces hacés números y los equipos más chicos te complican. Estamos preparados para jugarle a cualquiera. Hay un cuerpo técnico excelente al que le renovamos por un año y medio. Estamos tranquilos y ordenados. Para hacer buenas campañas hay que tener buenos futbolistas, muy buen cuerpo técnico y buenos dirigentes. Cuando están los tres unidos ¡cuidado! Igual, no es fácil.

¿Hay algo que lo haya sorprendido en lo futbolístico en estos seis meses ?

Lo que digo es que Scocco es crack. Lo tuve a Balbo, Cozzoni, Batistuta y está al nivel de ellos. Maxi es jerarquía pura. Me sorprendió Amoroso, un jugador táctico. Y Formica. Cuando no era dirigente le decía que no jugara porque no estaba en condiciones físicas, hoy está en un nivel bárbaro. Moiraghi me sorprendió mucho, es importantísimo.

Dijo que la AFA es un descontrol y que no le está pagando a los clubes. Todo esto hace que los jugadores no cobren.

Todo esto es durísimo. Sergio Marchi (Agremiados) me llamó para pagarles a los jugadores con el dinero de AFA, algo que debía ocurrir el 20 de diciembre. Los jugadores lo saben. Me tiré a un trapecio sin red y ahora estamos esperando que ingrese esa plata.

¿Si no llega el dinero peligra el inicio de la pretemporada de Newell's?

A los empleados le pagamos el sueldo, cerré el tema del aguinaldo para pagar. Y después veremos, los jugadores entienden. Seguro que habrá alguna medida, no entrenarán en el inicio. No será contra nosotros, pero para llamar la atención por la falta del dinero prometido. Hay que solucionar este tema.

¿Entonces está en peligro ir a la pretemporada en Mar del Plata?

Vamos a tratar por todos los medios de seguir el ritmo que teníamos. Por ahora no se piensa en eso.

Ante este conflicto económico, ¿lo de la tribuna va por otro camino?

En ese tema estaba Cristian D'Amico, quien se tomó unas vacaciones,. Me pidió que se quiere encargar de eso y lo está haciendo muy bien. Creo que volverá y se dedicará a eso y otros temas. Es un dirigente importante y que es necesario que vuelva.

¿Se calmó el tema de las amenazas de la barra?

No, no se calmó tanto. Es muy relativo. Para vos, ja. A mí no se me calmó. Estamos viendo cómo resolver en el día a día este problema.

Desde afuera se observa que el tema de la barra está más calmo.

Se están portando bien porque se dieron cuenta de que hay que apoyar, pero veremos cómo sigue esto.

¿Qué tiene pensado para el 2017?

Vamos a tratar de sacar a Newell's del pozo en el que estábamos. El ser humano no tiene memoria. Acordate que se adelantaron las elecciones porque el club estaba desordenado y en seis meses sin plata acomodamos la parte futbolística e institucional. Ahora hay que resolver lo económico para estar tranquilo en 2017.

Osella siempre fue su técnico, ¿pero es cierto que en algún momento figuró el nombre de Caruso Lombardi?

Jamás lo tuve en consideración. Al único que quería era a Osella. Con Caruso tenía buena relación y ahora se desbordó y está agrediendo. No tengo nada que ver (con su reclamo de pago), es el juez el que debe resolver el tema. Empezó a agredir y a apretar. A mí no me aprieta nadie a esta altura de mi vida, mucho menos Caruso Lombardi.

Alguien dijo alguna vez que ser presidente de Newell's o Central es más importante que ser intendente. ¿Coincide con eso?

No me gusta que me digan presidente. A los empleados les digo que me llamen por mi nombre. Yo no quería ser presidente. En campaña no había nadie que dijera lo que yo tenía en mente y me di cuenta de que debía estar. Escuchaba que iban a buscar a uno a Chile, otros traían una lista de jugadores sin tener el técnico. Lo primero que hice fue ver cómo trabajaba Osella, planificamos un trabajo y así fue. Mal no nos iba a salir. Te voy a decir algo: me encantaría que se quede los cuatro años que dure mi gestión.

En Argentina es difícil que dure un técnico.

Así andan los clubes. Los dirigentes están en el escritorio y no conocen cómo está el vestuario.

Habrá escuchado decir "Bermúdez es personalista y toma decisiones solo". ¿Cómo toma esa definición?

Te voy a aclarar algo, no tomo decisiones en forma individual, pero si debo hacerlo lo hago. Soy democrático y cada uno en su lugar se maneja con libertad. Todos pueden hacer lo que quieran, pero cuando debo meter mano dura lo hago.

¿Cuál es tu deseo para el 2017?

Seguir de esta manera en el fútbol y tratar de resolver lo económico. Darle a Newell's lo mejor de mí en estos cuatro años. Que me tengan piedad cuando las cosas no salgan bien. Esto es fútbol.

¿Vas a ir por la reelección si te va bien en estos años?

Un político me dijo una vez una gran verdad: "Nunca digas que te vas a ir, porque si no se empiezan a pelear entre todos". Voy a hacer lo que hizo Mateo, decidir a último momento. Si uno dice que te vas los que están abajo se matan y todos deben entender que el presidente soy yo por cuatro años.