No asumió, pero ya se filtró que Paolo Montero buscará reforzar la última línea. No es casual que el entrenador uruguayo haya apuntado a la zona más gelatinosa que mostró el equipo de Eduardo Coudet en todo el segundo semestre de 2016. Tampoco es momento para seguir machacando por la mala praxis que hizo el Chacho en el rubro incorporaciones. Sobre todo en el fondo, zona en la que el club no anduvo con vueltas ni fijándose en gastos a la hora de sumar gente. Los resultados quedaron a la vista. Pero el uruguayo tiene claro varios factores en su rol. Entre la diversidad que tiene en su ADN de técnico, sobresale que un equipo debe ser compacto y ordenado desde el arco hacia adelante antes de estar acelerado todo el tiempo. Por eso hará, antes que nada, eje en la retaguardia.

La dirigencia de Central no volvió a charlar con Montero. Pero se cae de maduro que ocupará el puesto que dejó vacante Coudet porque considera a Central como un gran desafío para su carrera, más allá de que Independiente buscará convencerlo la próxima semana.

Claro que la negociación final con la nutrida comitiva auriazul será después de Navidad, y a agenda abierta para que luego no haya confusiones. Antes de que el técnico estampe la firma en el contrato por un año con Central, expondrá que debe retocar la última línea.

"Paolo está todo tiempo pensando en el fútbol. Sabe que Central tuvo muchísimos problemas con los zagueros centrales. No sólo porque los veía por televisión o en videos, sino porque tiene amigos rosarinos que le informaban prácticamente el día a día del club. Por eso no habrá que sorprenderse si cuando hable con los directivos les pida ahí mismo un zaguero central", tiró un allegado del entrenador charrúa.

Y quien está en el radar de las posibles alternativas es una cara conocida: Diego Braghieri. Si bien el jugador está en Lanús, lo cierto es que su nombre ya fue acercado al club que lo lanzó al profesionalismo antes de perder la categoría en 2010. Lo que puede llegar a buscar otro apellido en Central es que Javier Pinola estará a disposición para el reinicio del torneo, y también es zurdo.

Claro que además de tomar antes cualquier determinación, Montero analizará bien los casos de Hernán Menosse, Marco Torsiglieri, Esteban Burgos y Dylan Gissi. Aunque no sería extraño que sólo retenga a Menosse y Burgos. A la vez, Mauro Cetto buscará seguir y tener chance de volver al ruedo, ya que Coudet no lo tenía en los planes como consecuencia de que "no era un jugador del Chacho".

Otro tema que habrá que seguir de cerca es qué hará Montero con el arco. Sebastián Sosa ya no está. Quedaron el Ruso Rodríguez y Jeremías Ledesma. ¿Se las arreglará con ellos o apostará por sumar otro arquero? Una vez que resuelva lo de la defensa, luego sí pondrá mayor énfasis en el resto de las líneas.

Aunque todo indica que si Teo Gutiérrez decide bajarse del proyecto auriazul como lo manifestó el día después de haber perdido la final de la Copa Argentina ante River (ver página 3), entonces sí saldrá a buscar otro atacante. Caso contrario, tratará de reforzar sólo la última línea porque sabe que ese es el centro neurálgico de todas las falencias que evidenció el equipo en el pésimo último semestre.

Por otra parte, el técnico uruguayo llegará a nuestra ciudad será el próximo lunes porque la idea de la dirigencia canalla es tener la última charla y presentarlo como flamante entrenador de Central "entre martes o miércoles a más tardar".