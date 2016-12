¿Qué pasará con "Star Wars" tras la sorpresiva muerte de la Princesa Leia?

La muerte a los 60 años de Carrie Fisher, la emblemática Princesa Leia de la saga de " Star Wars ", ha sumido a los fans de "La guerra de las galaxias" y a su elenco en una profunda tristeza. Fisher, que falleció este martes, tras sufrir un infarto el pasado viernes, era una de las figuras clave de las películas, una pieza imprescindible, un pilar fundamental.

Participó en en el Episodio IV, el V, el VI y más de 30 años después en el VII. Seguía siendo la Princesa Leia, entrada en años, líder de los rebeldes, madre y ahora general. Disney la recuperó para el regreso de la saga y para el Episodio VIII que se estrenará el próximo año.

Sin embargo, su fallecimiento ha provocado el temor entre los seguidores de cómo afectará en la saga. Según publica 'The Independent' y 'Variety', el Episodio VIII se terminó de rodar el pasado mes de julio y ahora se encuentra en post-producción para su estreno el 15 de diciembre de 2017. Esto quiere decir que el siguiente Episodio está ya cerrado y no se tendrá que hacer frente a la muerte de la actriz.

La actriz incluso comentó en julio algunos detalles de la historia, como el funeral de Han Solo -Harrison Ford-. Sin embargo, los interrogantes surgen alrededor del Episodio IX. La aparición de la General Organa en el Episodio VIII está confirmado al igual que la de Mark Hamill -Luke Skywalker-, Anthony Daniels -C3PO- y Peter Mayhew -Chewbacca-. Lo que es una incógnita es si Carrie Fisher iba a participar en el Episodio IX previsto para 2019 y cuya producción empezará en 2018.

Según varios medios, Fisher sí iba a participar en la película. Con su muerte, su aparición en este Episodio queda descartado con lo que se abren varios interrogantes para Disney.

Según han confirmado algunos de los actores de esta última trilogía, se terminó de rodar en verano, pero en septiembre hubo lo que se llaman refilmaciones que han modificado el primer montaje, lo que podría ser una solución para que Carrie Fisher no aparezca en el último Episodio de la saga.

Esa sería una solución, aunque no es la única. No es la primera vez que muere uno de los actores principales de una película que se encuentra en rodaje. Ya ocurrió con Heath Ledeger en "El Caballero Oscuro" y con "The Imaginarium of Doctor Parnassus". En esta última se utilizó a tres actores para completar las escenas que faltaban.

Otra opción, aunque probablemente fuera la peor, sería que Disney contratará a una nueva actriz para que interpretara a la Princesa Leia. Muchos filmes lo han utilizado, pero no con personajes tan míticos como es Leia Organa para la saga.

La última opción con la que cuenta Disney es usar el conocido como CGI (Imagen generada por computadora). Sería una opción más que viable, que además Disney ya ha utilizado en el 'spin off' de "Rogue One: Una historia de Star Wars" con el personaje de Grand Moff Tarkin que interpreta Peter Cushing, fallecido en 1994.

El Episodio IX, del que se desconoce aún cuál será su título completo, está previsto se estrene el 23 de mayo de 2019, aunque las dudas surgen ahora en si la muerte de Carrie Fisher retrasara el estreno.