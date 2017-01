¿Qué dijo Macri sobre la posible renuncia de Miguel del Sel de la embajada de Panamá?

La noticia del posible regreso del trío humorístico Midachi sonó fuerte. Principalmente porque significaría que Miguel Del Sel dejé su cargo como embajador de Panamá. Y la opinión del presidente Mauricio Macri no tardó el llegar. El propio excandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, reveló qué le dijo el jefe de gobierno.

Embed

"Está enterado. Me pidió que le avise cuando se concrete y me dijo una frase formidable", aseguró al tiempo que reveló que esa frase fue: "primero estás vos, después, la política".

"Así como él me convocó una vez y le di mi apoyo y lo acompañé, hoy tengo el mismo derecho de decir me tomo un tiempo para lo mío y volver a actuar y a estar cerca de los míos. No hay ningún problema", agregó.

Además, destacó que "me metí en política para que haya un cambio, que se termine la corrupción y ganarle al peor y más corrupto gobierno de la historia argentina".