Pullaro dijo que "hoy no hay narcos de alta visibilidad operando en la provincia"

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, indicó esta mañana que "hoy no hay narcos de alta visibilidad operando en la provincia", aunque admitió que pudo haber mutado "la forma de tráfico de estupefacientes".

El funcionario aseguró: "Nosotros trabajamos y colaboramos con la Justicia Federal en las investigaciones sobre narcotráfico. Nosotros tenemos una radiografía de lo que sucede en la narcocriminalidad, en la provincia. Hay causas que avanzan y hay otras que se detienen. A veces, uno quisiera ir más rápido".

"En el segundo semestre logramos detener una crecida de homicidios muy importante en al ciudad".

Pullaro destacó que "hoy, no hay narcotraficantes con la visibilidad de hace algunos años", y añadió: "Hoy, esto prácticamente no existe más. Si yo les pregunto sobre algún narcotraficante relevante que esté en actividad no van a saber qué decirme. Tal vez, mutó la forma de tráfico de estupefacientes. Antes había bandas que organizaban y hoy existen cadenas de distribución que tienen vínculos directos con los proveedores".

Asimismo, indicó que Santa Fe está "mucho mejor en términos de violencia estructural", y explicó: "Vamos a tener una baja del 13, del 14 o tal vez del 15 por ciento en el índice de homicidios de la provincia de Santa Fe. En todos los departamentos de la provincia bajó la violencia y el delito en el segundo semestre". Con respecto a la ciudad de Rosario, dijo: "Volvimos a los parámetros anteriores a 2012. Este año va a ser el año menos violento de los últimos cinco años" en el Gran Rosario. Finalmente, Pullaro señaló que "se logró reducir la violencia trabajando fuertemente. Mucho de esto tiene que ver con un dispositivo multiagencial que construimos desde el Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio Público de la Acusación, con el de Desarrollo Social, con la Municipalidad de Santa Fe y la de Rosario, en el segundo semestre que apunta a trabajar sobre los 20 barrios más conflictivos de la provincia de Santa Fe: siete del área metropolitana de Santa Fe y 13 del área metropolitana de Rosario".