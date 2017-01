El receso por las fiestas le cayó 10 puntos a Puerto San Martín. Es que el equipo del Gran Rosario apenas había podido conseguir un triunfo en lo que iba de la Liga Argentina, a pesar de que en algunos partidos había tenido buenas actuaciones. Pero en la vuelta a la acción sumó dos triunfos seguidos, dos "triunfazos", ante River y Lomas, que encima le sirvieron para despegarse del fondo de la tabla y encarar la segunda parte del torneo con expectativas renovadas como para entrar en los playoffs. "Puerto nos hace grandes a todos, esa es la explicación", le dijo a Ovación ayer Matías Guidolín, el mentor de las victorias.

"Puerto nos hace grandes a todos, cuerpo técnico, jugadores, staff. En esta liga, en todas las ligas que Puerto juega, nos hace protagonistas. No poniéndonos en el tope de la tabla sino en la forma de jugar y en la energía que transmite el equipo", tiró Guidolín tras el 8º weekend que incluyó la victoria ante River el jueves y ante Lomas el sábado.

El DT manifestó que la primera parte de la liga se les presentó difícil, con resultados adversos a pesar de haber merecido algún triunfo más. Sin embargo, errores propios, de conjunto o individuales, o esos detalles en momentos clave no aparecieron y los privaron de sumar en grande. Fuertes los conceptos, por momentos floja la confianza.

Sin embargo, las victorias recientes conseguidas en el estadio Paraná son revitalizadoras: "Pudimos sostener el trabajo que a veces es muy difícil cuando los resultados son adversos. Después de haberle ganado a Alianza Jesús María a mediados de diciembre, en la primera fase (Alianza es uno de sus rivales directos), nos propusimos esto sabiendo que teníamos posibilidades de seguir así y además podíamos aprovechar la localía después de las fiestas", explicó Guidolín. Y remarcó: "No hay ningún secreto detrás de estas victorias, veníamos con una buena forma de trabajo pero no se nos daban los resultados, estábamos cerca de entrar a tie break o ganar partidos pero no podíamos cerrarlos".

Puerto, como todos los años, aspira a entrar a playoffs. O sea, a estar entre los mejores ocho, a meterse en la definición de cuartos de final. Arrancó mal pero esta recuperación lo ilusiona. Estaba último, hoy marcha noveno, aunque todavía a 7 puntos de Alianza, que lo antecede. Se sabe, el conjunto del Gran Rosario no es de los cucos del certamen, ese papel les queda a UPCN, Bolívar y alguno más, pero dará pelea hasta donde pueda. Para algunos, los triunfos no pasan sólo por lo numérico o por quién grite campeon. A diferencia de este año, por ejemplo, Puerto también está compitiendo con jugadores surgido del club, que prácticamente no han tenido el rodaje previo y necesario. Por otro lado tiene puntos altísimos, como el opuesto Cristián Imhoff y el capitán Guido Romanutti, amén de su hermano Bruno, ex selección nacional que de a poco va recuperando su mejor forma tras una operación en el hombro.

"Estamos muy contentos por la victoria y satisfechos por el rendimiento. Es algo que nos llena de alegría, de expectativa. Queremos hacer una excelente segunda ronda. Nos quedan muchos partidos. Lo principal es seguir sumando y esperar lo que queda del torneo de la mejor manera. Estos resultados nos enorgullecen y nos dan un empujón para seguir trabajando", insistió Guidolín.

Disputados ocho weekends de la liga, estas son las posiciones: Bolívar 33; Lomas 30; UPCN San Juan 29; Ciudad 26; River 18; Obras y Gigantes del Sur 17; Alianza Jesús María 15; Puerto San Martín 8; Deportivo Morón y Untref 7.