"Provincia de Buenos Aires definirá si Macri gana o pierde las elecciones"

Analítico y metódico, Rosendo Fraga sigue siendo uno de los consultores políticos de elite. Y no anda con vueltas. Sostiene que si Cambiemos gana la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri será percibido como un presidente de ocho años. Y si pierde, el 2019 marcaría el año de despedida del poder.

Fraga considera que el peronismo recién podrá a volver a tener un líder si una referencia de ese vasto sector gana los próximos comicios presidenciales y relativiza la apuesta al déficit fiscal en pleno año electoral.

—¿Considera que Macri ha recuperado iniciativa política?

—Macri ha reorganizado su gobierno al año de gestión y cuando está a casi un año de la elección legislativa, como hicieron todos los presidentes que lo precedieron desde 1983. Ha intentado retomar la iniciativa tras su vacaciones de la primera quincena de enero, anunciando viajes a Brasil y España, con el acuerdo de productividad para explotar Vaca Muerta, firmando varios DNU e impulsando la obra pública, que será su prioridad política y económica en 2017.

—¿Se pueden ganar elecciones de mitad de mandato blandiendo como insignia el déficit fiscal o el gobierno debería apostar a la reactivación del consumo?

—El gobierno apuesta al crecimiento de la economía para ganar la elección. Los anuncios de bajar el déficit, son señales sólo para las primeras semanas del año, cuando el gobierno está colocando deuda. Pero el gobierno tratará de tener un mejor crecimiento en el segundo y tercer trimestre, que lo consiga es otra cuestión, Para que tenga efecto electoral, tiene que darse el crecimiento de 3,5%, como se plantea en el presupuesto 2017. Si el crecimiento es de sólo 2%, para ganar la elección dependerá de factores políticos, como la división del peronismo en Buenos Aires.

—¿Serán las elecciones de octubre un plebiscito "Macri sí o Macri no?

—Macri no va a elecciones como candidato. Pero las elecciones de medio mandato se nacionalizan a partir del resultado en la provincia de Buenos Aires. Cristina perdió las dos elecciones de medio mandato (2009 y 2013), no por la suma nacional de votos, sino porque en la primera oportunidad Kirchner fue derrotado por Narváez y en la segunda Insaurralde por Massa. Por esta razón, ganar o perder Buenos Aires, definirá si Macri gana o pierde la elección.

—¿Las denuncias por corrupción contra Cristina y otros personajes emblemáticos del kirchnerismo siguen siendo efectivos para el gobierno o la sociedad le está exigiendo ahora otras cosas?

—La corrupción es la tercera demanda de la sociedad, después de la inseguridad y la economía. Pero a medida que transcurra el tiempo, el efecto político favorable irá disminuyendo para el gobierno, porque comenzará a sufrir desgaste. Igualmente, es un factor que jugará a su favor electoralmente. Volviendo a la elección, si Cambiemos gana la provincia de Buenos Aires, Macri será percibido como un presidente de ocho años, porque en 6 de las 7 presidenciales precedentes, la elección previa a la presidencial anticipó lo que sucedería en la presidencial. Si la pierde será en cambio percibido como de sólo cuatro. Las cosas después pueden ser diferentes, pero las percepciones tienen mucha influencia en la política.

—Vidal es la dirigente con mayor imagen positiva. ¿Pagará costo político por estar de vacaciones fuera del país mientras la provincia de Buenos Aires sufre inundaciones?

—Vidal es la figura con mejor imagen en el ámbito nacional. Sus vacaciones durante las inundaciones, pueden disminuir algo la opinión favorable que predomina respecto a ella en terminos generales, pero no sustancialmente, porque la gente tiene buena predisposición hacia ella. Más adelante puede ser distinto, porque el tiempo suele desgastar a quien gobierna en términos políticos.

—De acuerdo a su experiencia, ¿considera que el peronismo se reorganizará detrás de un nuevo líder antes del 2019 o que seguirán las divisiones?

—La historia contemporánea muestra que se es líder del peronismo cuando se gana la elección presidencial y se deja de serlo cuando se pierde el poder. Así fue con Menem y Duhalde y pienso es lo que hoy está sucediendo con Cristina. La elección de 2017, puede dar un referente o un candidato, pero este recién será el líder si gana la elección presidencial de 2019. Mientras el peronismo no llegue al poder nuevamente, es difícil que surja un nuevo líder que lo conduzca en forma indiscutida.

—¿Cree que en algún momento Macri irá en busca de figuras del peronismo, como plantea Monzó?

—Si Cambiemos incorpora a su coalición a sectores del peronismo, como han dicho Monzó y Frigerio y lo ha hecho Vidal desde que llegó a la Gobernación, es un tema abierto. Por ahora Macri no lo impulsa en el ámbito nacional, porque teme "traicionar" a parte de su electorado, pero lo avala en el principal distrito que es la provincia de Buenos Aires. En mi opinión, para Macri es una cuestión táctica, no un problema ideológico, que irá definiendo de acuerdo a las circunstancias.

—¿La política económica limó parte del voto a Cambiemos del ballottage?

—Uno cada cinco votantes de Macri de la segunda vuelta, hoy no está aprobando su gestión. Es lógico que así sea, dado que la economía en el primer año de gobierno no ha sido satisfactoria y los votantes de la segunda vuelta, son de opción, no de convicción. Pero si el oficialismo mantiene el 40% y el peronismo está dividido en la provincia de Buenos Aires, puede ganar la elección.

—¿Considera viable la aparición de un polo de centroizquierda, donde estén el socialismo santafesino y Stolbizer, entre otros, o se mantendrá la polarización Cambiemos-peronismo?

—En cada distrito las opciones electorales van a ser diferentes, más allá de los ejes que representan el oficialismo (Cambiemos) y la oposición (peronismo). Pero en la provincia de Buenos Aires, la puja puede darse entre tres fuerzas, por la posibilidad de un acuerdo entre Massa y Stolbizer, que partidariamente sea entre el FR y el GEN. Si se concreta, no hará fácil una tercera fuerza de centroizquierda en el ámbito nacional.

—¿Le sorprende que la CGT no le haya hecho ningún paro general al gobierno, tratándose de una gestión no peronista?

—Con los sindicatos, Macri antes de ser presidente de la Nación siempre tuvo buena relación. Trabajó en el grupo empresario familiar, que cuando manejó la empresa Manliba no tuvo problemas con camioneros, al estar a cargo de Sevel no los tuvo con el sindicato de la industria automotriz y cuando estuvo a cargo del Correo, tampoco los tuvo con el gremio.