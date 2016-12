¿Por qué Shakira decidió suspender las vacaciones en Colombia?

Hace unos días Shakira y Gerard Piqué partieron del aeropuerto Barcelona -El Prat acompañados de sus hijos, Milan y Sasha, para poner rumbo a sus vacaciones navideñas.

Por primera vez en seis años que llevan de relación, el defensor de Barcelona iba a viajar al país de la artista para conocer a su familia, sus amigos y visitar Barranquilla, entre otros muchos lugares que marcaron su infancia y adolescencia.

Las valijas estaban hechas y el vuelo reservado, pero hubo algo que hizo que la familia cambiara de opinión en el último minuto y decidieran ir a Miami en lo que en un principio parecía tan sólo una escala hacia su destino.

Mientras los fans de la intérprete de Chantaje especulan sobre las razones que les han llevado a tomar esta decisión, el hermano de Shakira, Tonino Mebarak, ha hablado al respecto y ha explicado que la salud del pequeño Sasha pudo ser la razón para que la cantante no visitara su tierra natal.

"El vuelo se canceló al final, pero ella lo está pensando. No sé por qué... por el niño, que está enfermito", explicó Tonino a un grupo de periodistas que le preguntaron si conocía las razones de su decisión de última hora. "¿Vendrá a Barranquilla?", le dijeron, a lo que él contestó: "Por ahora no. Vamos a ver si viene en los próximos días... No sabemos nada, ni siquiera ella", añadió el hermano de la artista colombiana que afirmó que se encuentran en Miami.