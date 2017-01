Por las inundaciones, el plantel de Central no pudo entrenar en el predio de Arroyo Seco

Por ese motivo, el plantel profesional tuvo que recurrir a un predio privado Grupo Ekipo en la localidad de Funes, en las afueras de Rosario, y trabajar en cancha sintética y con la ropa de cada uno de los jugadores.

Es que al igual que Montero, la camioneta de la utilería con los bolsones de la ropa de entrenamiento no pudo salir de Arroyo Seco.

Por las lluvias en la región, el plantel no entrenará hoy en Arroyo Seco. La práctica será en un predio privado.



"Lamentablemente el predio ha sufrido las consecuencias de la lluvia por eso tuvimos que contratar un complejo de canchas sintéticas porque la utilería no pudo salir", contó el presidente Raúl Broglia, por radio Rivadavia de Buenos Aires.

Ya se da por descontado que Central también trabajará allí mañana aunque espera que Montero pueda salir del hotel de Central que está dentro del country.

Mientras la dirigencia define qué hace con Walter Montoya, cuyos servicios son solicitados por River, Boca y Genoa, el plantel se prepara para un amistoso ante Patronato, el miércoles, aunque ahora el partido quedó en dudas.

Por lo pronto en Arroyo Seco no se va a jugar y si no se consigue lugar el encuentro quedaría sin efecto. Si no se juega el próximo partido será el domingo ante Talleres en Mar del Plata.

