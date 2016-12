Políticas a presión

—¿Qué balance hace de este año 2016?

—Se confirma lo que sostuve durante gran parte del año. Tenemos una crisis de mercado interno. El derrumbe del poder adquisitivo arrastró a las pymes a una triple caída de actividad económica, industrial y de ventas. Esto trajo tensiones en lo laboral. . Hubo más de 150 procedimientos de crisis. Se reactiva el sector agrícola pero eso sólo no alcanza. Además veo una preocupante puja por el excedente. A las fábricas de maquinaria agrícola, por ejemplo, ahora les pisan la rentabilidad con el precio de la chapa.

—¿El gobierno oyó las quejas por las importaciones?

—La política fue a presión. Si no fuera por la demanda de cámaras, por el Observatorio de Importaciones, no hubiéramos logrado. que se aplicaran licencias no automáticas y medidas antidumping. Lo valoro pero la política global fue un aumento de la importación de bienes de consumo.

—¿Qué opina del blanqueo?

—Es un dato importante, pero para mí es más importante la fuga de capitales, que podría llegar a u$s 24 mil millones en 2016.