"Yo creo que Del Sel ganó y le quitaron esa posibilidad, en Santa Fe es bastante común"

Con respecto a la gestión de Mauricio Macri y a la política económica de Cambiemos expresó: "Este gobierno parece el 'estamos mal pero vamos bien', no está ayudando a los pequeños y medianos empresarios. Yo tengo todo en regla, pero si la empleada se va y me hace un juicio lo voy a perder. Yo como empleador necesito cosas justas, y en este país los que damos empleo no tenemos esa parte. No veo que se reactive el tema económico, está muy difícil".