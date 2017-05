Yasky anunció una nueva marcha federal para junio

Con el anuncio de un nuevo paro en unidad, "a construir", y una segunda vuelta de la marcha federal que se coronará el 20 de junio en la mítica Plaza de Mayo (o en la Avenida 9 de Julio, si la expectativa de masividad lo amerita), Hugo Yasky planteó ayer la agenda política sindical del sector que representa, la CTA. Fue en el acto frente a la Escuela Itinerante que instalaron los maestros en la Plaza del Congreso, el pasado 10 de abril. Y que continuará hasta el próximo viernes 5.

"La Escuela Itinerante continuará por distintos lugares del país", adelantó, por su parte, Sonia Alesso, la primera oradora de ayer, 1º de mayo, en el acto por el día de los trabajadores.

Entre las dos primeras frases del discurso de la titular de la Ctera nacional y de Amsafé, fue nombrada la palabra "Macri" y la palabra "represión", y tras cartón, para caracterizar la avanzada macrista sobre el mundo laboral y sindical, evocó al escritor Rodolfo Walsh, "Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan", escribió el periodista y militante político muerto por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977.

Además de Yasky y Alesso, el acto en Congreso tuvo a un orador de la CTA "Autónoma" que orienta Pablo Micheli, que ayer no estuvo en el acto, pero sí en La Habana, Cuba.

En pocos minutos de discurso, Alesso celebró que en varias provincias argentinas "rompimos" el techo salarial paritario que pretendía el gobierno nacional. Para la santafesina, la clave del éxito en la lucha de los trabajadores reside en la unidad.

Antes de subirse al escenario, Alesso había comentado a La Capital, "La Ctera tiene 400 mil afiliados en todo el país, y tiene una gran experiencia en sostener las luchas sindicales de largo aliento". Para concluir, "Tuvimos un buen acuerdo salarial en Santa Fe, rompiendo el techo que pretendió el gobierno".

Yasky _orador de cierre del acto_, explicó que, si bien hubo cinco actos por el 1º de mayo ayer en Buenos Aires, "tenemos vasos comunicantes con las otras expresiones, salvo con el acto del sindicalismo que festeja con el presidente Macri", en referencia a Gerónimo "Momo" Venegas, titular del sindicato de los peones rurales.

Con relación al acto de ayer en Ferrocarril Oeste (con la presencia del presidente Macri), Yasky comentó (bajo el escenario, a este cronista): "Más que un acto del 1º de Mayo se trató de la celebración del síndrome de Estocolmo".

Yasky expresó de cara al Palacio del Congreso: "Nos dicen que está todo perdido, se equivocan. El pueblo está maduro, avanzamos con la fuerza de la unidad para construir un nuevo paro nacional. El desafío es evitar que los conflictos sectoriales queden aislados", abundó.

"Luego de un marzo muy activo en movilizaciones y el paro del 6 de abril, ¿el gobierno recuperó la iniciativa y un discurso antisindical toma volumen en la opinión pública?", preguntó La Capital.

"El sentido común de derecha dura y pura siempre estuvo en la Argentina. El gobierno trató de representar otros sectores, amplió, pero ahora lo está perdiendo. Y se recuesta en el sector pequeño del 25 por ciento, jugando a la división del arco opositor", respondió Yasky.

Respecto de la unidad de las centrales sindicales, Yasky describió: "La unidad del campo popular se plasma con la unidad en la acción con la CGT y la CTA. Aunque es cierto que dentro de la CGT debe terminar de dirimirse una discusión entre los sectores que pretenden darle más tiempo al gobierno, y los sectores que están dispuestos a confrontar".





Movimientos sociales



Las agrupaciones sociales celebraron ayer el Día de los Trabajadores con un acto frente al monumento del Trabajo en Buenos Aires. El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete advirtió: "Si el gobierno no logra parar la inflación en dos meses creo que vamos a una pobreza nunca vista en la Argentina". También Daniel Menéndez de Barrios de Pie y Esteban "Gringo" Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que coincidieron en el tono crítico hacia la administración central.