Vidal votó y dijo que no conoce "otra forma" de jugar en política que "dejar todo en la cancha"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , aseguró hoy que confiaba en los bonaerenses, porque los conocía "no de estos meses, sino de los últimos seis años", al evaluar cuál será el resultado de las Paso que hoy tienen lugar en todo el país, y destacó que siempre deja "todo en al cancha", desde el lugar que le toque jugar, en referencia al acompañamiento que hizo a los precandidatos a senadores Esteban Bullrich y Gladys González.

"Yo soy una jugadora que no sabe otra forma que dejar todo en la cancha, desde el lugar que me toque", dijo Vidal a la prensa luego de votar en la escuela Don Bosco de Castelar.

Asumió que hoy juega "en un lugar diferente del equipo", no como candidata sino acompañando, y dijo: "Me gusta acompañar y que otros sean los protagonismos, como el presidente ( Mauricio Macri ) me ha acompañado a mí".

Vidal dijo que siempre ha sido "genuina" y que cuando algo la preocupa, le da tristeza, o alegría lo expresa", y que por eso durante la campaña lo que más le molestó es "la hipocresía y el doble discurso".

De todos modos, la gobernadora destacó lo positivo de esta campaña que es que "los bonaerenses saben" quién es cada uno.

"Yo confío tanto en ellos, los bonaerenses, que me han abierto las puertas de sus casas, de sus cocinas, de sus comedores, y no en los últimos meses, sino en los últimos seis años", remarcó.

Vidal asumió que lo fundamental es "aprender a escuchar para mejorar", y que todos los días recibía el afecto de los bonaerenses, así como también sus críticas, y afirmó que sólo pensaba en "como fortalecer su equipo para cumplir con los compromisos" tomados con cada vecino al ser consultada sobre si se proyectaba para las elecciones presidenciales de 2019.

"No me imagino nada del 2019. Hoy sólo pienso cómo fortalecer mi equipo para cumplir con el compromiso tomado con cada vecino. No pienso en otra campaña. Sería faltarles el respeto a los argentinos", dijo la mandataria provincial.

María Eugenia Vidal adelantó que la acompañará a su hija Camila, que hoy vota por primera vez, y que luego irá a almorzar a Haedo a la casa de su madre, para luego dormir una siesta y descansar de cara a la larga tarde y noche que la espera mientras se conocen los resultados de la provincia de Buenos Aires.

"Voy a tratar de descansar todo lo que pueda, porque el escrutinio tarda, la provincia es muy grande", reconoció Vidal.