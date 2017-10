Vidal sostuvo que hay un "clima raro" de cara a la votación del domingo

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , remarcó hoy que existe un "clima raro" en estos días previos a las elecciones legislativas del domingo, en referencia a la aparición de un cuerpo en el Río Chubut, además de las amenazas de bomba en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y las alusiones de Cristina Kirchner a un posible fraude."La gente dice eso, es raro. También tengo que sumar que en los últimos meses y semanas sucedieron cosas raras: las amenazas de bomba a las escuelas que fueron muy superiores a las del año pasado y Unidad Ciudadana planteando una vez por semana sistemáticamente la posibilidad de fraude", sostuvo la mandataria provincial al ser consultada por la situación que se vive en la previa a los comicios.Y agregó: "Éste es un final de campaña que hubiéramos preferido que no estuviera. Además, poco claro todavía. Esperando el resultado de las pericias que permitan determinar finalmente si el cuerpo encontrado es el de Santiago (Maldonado) y saber qué pasó".Por otro lado, Vidal cuestionó a la expresidenta y actual candidata de Unidad Ciudadana, al señalar que ella no se hubiese presentado a competir en estas elecciones "con tantas causas judiciales" como las que afronta Cristina Kirchner y pidió dejar atrás la etapa del kirchnerismo, a la que tildó de "soberbia, prepotente, de verdad única, de maltrato, de cierta indiferencia"."Yo no me hubiese presentado como candidata con tantas causas judiciales en contra, primero habría demostrado mi inocencia", aseguró en declaraciones a Radio Mitre.Sobre las elecciones del domingo, añadió: "Lo que importa no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Y lo que se va a evaluar el domingo, es si los que gobernaron 25 años, como Scioli, Cristina o Espinoza, o lo que hemos hecho nosotros en estos 20 meses".A su vez, Vidal elogió a la candidata a diputada porteña por el oficialismo, Elisa Carrió, al destacar que "como dice" la líder de la Coalición Cívica, "la verdad libera", luego de que la chaqueña se disculpara con la familia de Maldonado por frases polémicas que había pronunciado sobre la desaparición del joven artesano.En este sentido, señaló que el próximo domingo "hay que ir en paz, votar y no dejarse amedrentar" y pidió un respaldo para Cambiemos al señalar que necesita legisladores oficialistas para impulsar sus políticas.En la misma línea, en una entrevista ofrecida a Diario Popular, la gobernadora convocó a votar "sin miedo" en las elecciones legislativas del próximo domingo para "profundizar el cambio" en contra de la alternativa de "volver al pasado"."Hay una alternativa que es volver al pasado, y nosotros les proponemos a los bonaerenses profundizar el cambio que empezamos en 2015, que tiene que ver con dar peleas que durante años esperaron que se dieran y no se daban", manifestó.Por otro lado, la gobernadora de Buenos Aires destacó que durante su gestión se lleva a cabo una lucha contra las mafias y se intensifica la realización de obra pública que durante muchos años "no llegó"."Eso es lo que votamos el domingo: qué hicimos, qué faltó en cada uno de esos 20 meses de trabajo muy comprometido, contra 25 años de gobierno de los mismos", señaló.