Vidal dijo que hay que "esperar que hable el juez o la familia" antes de dar una opinión

"No tengo ninguna certeza, conozco lo que se conoce públicamente. Me parece lo mejor esperar a que hable el juez, o la familia, antes que dar una opinión nosotros", dijo la gobernadora, en el programa "Morfi", que conduce Gerardo Rozín y se emite por Telefé.

Vidal afirmó que Cambiemos definió "la suspensión de los actos (de campaña), por prudencia y sensibilidad con la familia (Maldonado)".





"Fui muy prudente, porque me parecía un tema que no podía estar en el contexto electoral. Siempre me limité a decir lo que sentía, que era que todos queríamos que apareciera con vida", afirmó la mandataria provincial al referirse a sus intervenciones sobre el caso Maldonado.

Vidal aclaró que no respaldó a la diputada y candidata porteña Elisa Carrió cuando -en el marco del debate de candidatos de la ciudad el miércoles pasado-, sugirió la posibilidad de que Maldonado estuviera en Chile, aunque destacó a la líder de la Coalición Cívica.

"Lillita siempre dice lo que piensa y durante muchos años habló en soledad. Me parece que eso la pone en un lugar distinto respecto a los otros dirigentes", planteó.

La gobernadora remarcó que "es el momento justo para que los que tenemos alguna responsabilidad transmitamos prudencia y sensibilidad".

