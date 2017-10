Urtubey admitió que "claramente" peligra su proyecto presidencial

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, consideró ayer que "claramente" peligra su proyecto presidencial luego de la derrota que el peronismo sufrió el domingo pasado en las elecciones legislativas en su provincia.

"Sí, claramente (peligra). Lo más importante ahora es la construcción de un espacio común. El más competitivo debe ser el candidato. Cuando no tuviste un buen resultado de inicio sos menos competitivo que otros. Lo mío no es una competencia de vanidad sino que hay que animarse a una construcción colectiva y moderna", afirmó Urtubey.

Para el salteño, el peronismo debe construir "una fuerza menos verticalista y trabajar con una lógica más democrática y republicana".

"También es pensar más en el futuro que en el pasado. Los peronistas tenemos la vieja mala costumbre de sacralizar el pasado y pretender que todo lo bueno ya pasó. Tenemos que ser honestos: de los 72 años de peronismo, la mitad los gobernó el justicialismo. ¿La Argentina está muy bien? No, nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia", dijo.

En esa línea de razonamiento, el mandatario salteño evaluó: "El peronismo nunca fue como yo digo que tiene que ser".

También consideró que "el peronismo tiene que ser mucho más amplio", y explicó: "Los que pensamos diferente tenemos que caminar juntos, y después la gente deberá elegir el candidato".

"Lo importante es que la sociedad advierta que hay una construcción colectiva", explicó el gobernador, que reconoció que tiene "una estética parecida" al oficialismo nacional pero que "conceptualmente" mantiene "diferencias" con la Casa Rosada.