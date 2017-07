Uocra Rosario no acompañará a ningún precandidato

El secretario general de la Uocra Rosario, Carlos Vergara, dejó en claro ayer que su seccional no respaldará institucionalmente a ningún precandidato en las elecciones de agosto próximo y que recién lo hará una vez que estén definidas las postulaciones para los comicios de octubre.

Vergara adelantó la prescindencia del gremio en cualquier tipo de acción proselitista a favor de alguno de los precandidatos que disputarán el 13 de agosto las primarias abiertas. "Una vez que estén definidas las postulaciones, expresaremos nuestra posición", explicó.

El dirigente, que además es secretario pro-finanzas de la comisión directiva nacional del gremio que conduce Gerardo Martínez, recordó que la Uocra es un sindicato de profunda filiación peronista y que él mismo tiene una trayectoria como militante de ese movimiento. Sin embargo, aclaro que no está dispuesto a hacer campaña política en esta instancia electoral.

"No me han invitado a participar de las mesas chicas y tampoco me quejo por eso. Cada dirigente del gremio tiene derecho a expresar sus ideales y, en ese sentido, cuenta con libertad de acción para respaldar la opción que considere. Pero, desde lo institucional, la Uocra no va a manifestarse hasta tanto estén definidas las candidatura para octubre. Entonces evaluaremos a quién acompañar", afirmó Vergara.