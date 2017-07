Unidad Ciudadana presentó sus propuestas para Santa Fe

El precandidato a diputado nacional por el Frente Justicialista Agustín Rossi presentó ayer las propuestas de Unidad Ciudadana Santa Fe para las Paso del 13 de agosto próximo.

Al detallar el documento público de 17 puntos, firmado por los integrantes de la lista, Rossi aseguró: "Nuestro compromiso es con los santafesinos de a pie para poder mejorar sus condiciones de vida, que se han visto deterioradas desde que gobierna Mauricio Macri".

"Los que tienen trabajo no llegan a fin de mes y los que no lo tienen, están pasando hambre", diagnosticó el ex ministro, que luego detalló la difícil situación de los comerciantes, las pymes, los docentes, los científicos y los industriales en la provincia.

"No hay sector de la sociedad santafesina que se vea perjudicado por las políticas de Macri. Nosotros vamos a representarlos", enfatizó Rossi.

Asimismo, el actual parlamentario del Mercosur comentó: "Somos una propuesta claramente opositora e iremos al Congreso a darle pelea al ajuste neoliberal macrista".

Al respecto, resaltó "el liderazgo insustituible" de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien representa "la esperanza de estar mejor de los argentinos y las argentinas".