Una pericia halló rastros de ketamina y clonazepam en el cadáver de Nisman

Restos de ketamina y clonazepam fueron hallados en el cadáver del fiscal Alberto Nisman durante una pericia toxicológica que está llevando a cabo la Gendarmería nacional y se espera que el informe sea entregado a la Justicia en las próximas semanas.

A dos años y medio de la muerte del ex titular de la Unidad Especial Amia, la causa judicial se encuentra en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano.

Sin embargo, las pericias toxicológicas habían sido ordenadas por la magistrada Fabiana Palmaghini, cuando la investigación estaba en la órbita del fuero ordinario.

De acuerdo al diario Clarín, el análisis hecho por la Gendarmería arrojó la presencia de clonazepam y ketamina en el cuerpo de Nisman, quien falleció el 18 de enero de 2015 en dudosas circunstancias en su departamento de las torres Le Parc, ubicadas en el barrio porteño de Puerto Madero.

La primera de esas sustancias es un medicamento de uso muy frecuente, comúnmente utilizado como ansiolítico para inducir el sueño, mientras que la segunda es un anestésico para animales, aunque también suele usarse con fines recreativos por sus efectos pseudoalucinógenos.

El informe de las pericias realizadas por Gendarmería, que contaron con la presencia de peritos del experto informático Diego Lagomarsino y de la familia de Nisman, sería presentado ante el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10 dentro de las próximas dos semanas.

Sacudón

La noticia del informe de la pericia toxicológica en el cuerpo de Alberto Nisman sacudió a los miembros de la comunidad judía y del ámbito judicial que siguen con detenimiento la causa por la muerte del fallecido fiscal de la causa Amia.

El ex secretario general de la Daia Jorge Knoblovitsy fue contundente. "Si se va inducir la hipótesis de suicido por un cóctel de clonazepam y ketamina, sería sorpresivo. No hay antecedentes de un cóctel similar", sentenció.

El candidato a presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas relativizó los trascendidos. "Son investigaciones de las que no tenemos certezas de donde vienen y qué seriedad tienen. La autopsia puede haber estado tan contaminada como la escena del crimen", sentenció.

El diputado de Cambiemos Waldo Wolff, ex directivo de la Daia y amigo de Nisman prefirió la prudencia y se abstuvo de hacer comentarios. Sugirió que hay gente muy nerviosa por las nuevas pruebas que habría en la pericia de Nisman. En el mismo sentido, fuentes vinculadas a la causa sostuvieron que los abogados de Lagomarsino —el ex colaborador informático que le prestó al ex fiscal el arma desde donde salió la bala que lo mató— quieren demorar el resultado de la pericia definitiva.

El fiscal general Ricardo Sáenz eligió Twitter para expresarse. "No podrán esconder el Sol con mano #Homicidio De Nisman", escribió en la red social.

La misma da cuenta de que los peritos de Gendarmería consideran que hay dos hipótesis en torno al hallazgo del clonazepam y ketamina, un sedante para caballos muy utilizado en las fiestas electrónicas. Sostienen que una posibilidad es que Nisman se haya drogado para tener un efecto alucinógeno; mientras que la otra posibilidad, que le hubieran suministrado esas drogas con la finalidad de anestesiarlo, supondría que "estaríamos en presencia de algo mucho más grave, ya que eso justificaría que no haya opuesto resistencia si es que lo mataron", sostuvo una fuente judicial.