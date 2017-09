Un diputado del PRO indicó que al fiscal Nisman lo asesinó "un servicio" de inteligencia

El diputado nacional del PRO Waldo Wolff afirmó hoy que las últimas pericias de Gendarmería hacen "suponer, y no creer como si fuera un acto de fe", que la muerte del fiscal Alberto Nisman "fue un homicidio" y apuntó como autor material del crimen a "alguien de los servicios".

Sin embargo, remarcó que dilucidar quién podría haber sido el autor intelectual "es más difícil" porque la noche que lo encontraron muerto (18 de enero de 2015) "había mucha gente interesada en el que la fiscal (Viviana Fein) no tenga la posibilidad de acceder a las posibilidades que tiene un fiscal de allanamiento, de indagatoria, y todos los factores sorpresas".

Tras conocerse el nuevo informe de Gendarmería que afirma que al fiscal lo mataron, Wolff enfatizó que "el autor material, surge, por el sentido común de lo que yo considero un homicidio, creo que fue un servicio, alguien con conocimiento de este tipo de armado".

En diálogo con Procopio 830 el ex vicepresidente de la DAIA expresó que comenzó a "tener la certeza del homicidio" cuando empezó "a ver ciertas pericias que ahora son oficiales", al tiempo que manifestó que "está claro" que el asesor informático Diego Lagomarsino "tiene que dar muchas explicaciones de cosas que no están claras y no cierran".

"La suma de la ketamina, más los golpes en el cuerpo, que antes no habían aparecido, más los llamados de muchos de los personajes de los servicios en horarios en los que nadie sabía que (Nisman) estaba muerto son cosas que me hacen suponer, y no creer como si se tratara de un acto de fe, que se trató de un homicidio", sentenció.

En cuanto a la responsabilidad del gobierno anterior, consideró que "hubo una serie de irregularidades e inconsistencias" en sus funciones en torno al caso, pero advirtió que eso "lo tiene que determinar la Justicia".