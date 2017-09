Tremendo cruce entre Brancatelli y el abogado de Cristina que lo acusó de desleal

El periodista Diego Brancatelli y el abogado de la expresidenta de la Nación, Gregorio Dalbón, protagonizaron un tenso momento cuando, entre chicanas, se cruzaron en el programa " Polémica en el bar ".

El conflicto comenzó cuando Brancatelli le negó el saludo al aire a Gregorio Dalbón. Antes de eso, se emitió al aire una comunicación radial entre Pablo Duggan y el letrado. En la charla, el periodista le proponía invitar a Cristina Fenrández de Kirchner al programa del canal América y resaltaba a cada uno de los hombres que trabajan allí. Al oír eso, Dalbón optó por ningunear la figura de Brancatelli y se mostró a favor de la presencia de Mauro Viale y Chiche Gelblung.

Embed Brancatelli y el abogado de Cristina siguieron la tensa discusión en el corte de @PolemicaBar pic.twitter.com/NjFoEHhx7e — América TV (@AmericaTV) 7 de septiembre de 2017



"Te respeto muchísimo como periodista, sé lo que das y has dado por Crisitna y por el movimiento popular, pero realmente me parece que cuando le hiciste la pregunta a [María Eugenia] Vidal (...) después no le repreguntaste y me pareció raro", le explicó Dalbón a Brancatelli al referirse al encuentro del periodista y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en Intratables . "Me dolió que no le hayas repreguntado", añadió.

"Dudar de mí podes dudar de cualquier cosa, pero ¿dudar de mi lealtad? Lealtad y ad honorem, no como otros que cuando le ponen el billete son cristinistas pero antes no eran cristinistas, ¿vos siempre fuiste kirchnerista? Nunca fuiste kirchnerista", contestó ofuscado Brancatelli mientras que Dalbón contestó: "Yo soy el abogado de Cristina. Todo lo que me dijiste no me pertenece".