Tragedia de Once: Cristina desligó al Estado y responsabilizó al maquinista

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desligó ayer al Estado de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, y atribuyó la responsabilidad al maquinista, tras lo cual familiares de víctimas le recordaron que hay una causa judicial y sus funcionarios "están condenados" (ver aparte).

La ex mandataria y candidata a senadora por Buenos Aires dio una entrevista al canal CrónicaTV un día después del inicio del juicio oral a Julio De Vido por sus responsabilidades en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.

Cristina sostuvo que "el Estado no tuvo la culpa" en la tragedia de Once y apuntó al maquinista Marcos Córdoba, quien según dijo "no pudo explicar" por qué no frenó la formación.

"El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno...", aseveró.

"La tragedia de Once fue algo muy fuerte. Yo me reuní después de que sucedió con casi todos los familiares, salvo con cinco familias que no quisieron reunirse conmigo", agregó.

La ex mandataria dijo que "el padre de un chico me decía que fue a todas las audiencias y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno".

Asimismo, manifestó que durante su gestión mantuvo alrededor de "ocho reuniones" con familias de las víctimas, a excepción de cinco de ellas que no quisieron hacerlo, y aseguró que solucionó "muchísimos problemas" de los damnificados "con subsidios y ayudas".

El miércoles, De Vido escuchó la acusación en su contra formulada por el Tribunal Oral Federal Nº4, en el inicio del segundo juicio oral por la tragedia de Once, en el que el ex funcionario kirchnerista está acusado por estrago culposo agravado y administración fraudulenta.

El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal Nº2 condenó a 21 de los 28 acusados: el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue sentenciado a cinco años de prisión y su sucesor Juan Pablo Schiavi a ocho años, mientras el maquinista de la formación siniestrada recibió tres años y medio.

En otro tramo de la extensa entrevista que le realizó el periodista Samuel Chiche Gelblung, Cristina se declaró víctima de una "persecución brutal" por parte del gobierno de Mauricio Macri y aseguró que en las causas judiciales por corrupción que enfrenta tanto ella como sus hijos "está todo armado".

"Esta gente quiere disciplinar a empresarios, sindicalistas, jueces", denunció, y disparó: "Todos son mafiosos menos ellos. ¿Quién blanquea plata negra?: el hermano del presidente, los amigos del presidente. Ellos blanquean plata negra ¿y resulta que los que blanqueamos y los corruptos somos nosotros?".

Cristina sostuvo que el dinero que le encontraron a su hija Florencia en la caja fuerte de un banco o la plata de su hijo Máximo es producto de "la sucesión" de su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y alertó que decir que los tres formaron parte de una asociación ilícita "son barbaridades" y una "persecución".

Con vistas a las elecciones de octubre, aseguró que se presenta como candidata a senadora porque las "cosas no están bien" en el país y argumentó que "todos los días hay despidos por goteo".

Ante la tensión entre los diferentes sectores del PJ, la postulante sostuvo que siempre se llevó "estupendamente bien con el peronismo" y recalcó: "Siempre fui peronista y me sentí peronista".

"Los peronistas estamos juntos en Unidad Ciudadana. Algo que siempre dijo el peronista es que el PJ es solo un instrumento electoral, que el peronismo no es el PJ".

Una mujer jamás está demasiado flaca. Hay ropa que no me entra porque estoy con cuatro kilos de más. Soy muy mal hablada. Soy de decir malas palabras. Por teléfono digo muchas, ya se habrán dado cuenta

Néstor (Kirchner) fue el mejor presidente que tuvo la República Argentina. De Néstor me enamoró su forma de ser. Prefiero meterme en un convento antes que salir con (el escritor Mario) Vargas Llosa