Tomada dijo que "la reforma laboral que impulsa Macri tiene coincidencias con la de Brasil"

El exministro de Trabajo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Tomada, se reunió esta mañana con más de 500 delgados de todo el Cordón industrial en la sede de Aceiteros de Puerto San Martín, en un plenario convocado por la CGT Regional San Lorenzo.

En el encuentro se consideraron las políticas económicas que lleva adelante el gobierno nacional y el proyecto de reforma laboral y previsional que tiene en mente realizar el Poder Ejecutivo después de las elecciones.

También se pidió por la unidad en la acción del sindicalismo argentino y el reclamo a la cúpula nacional cegetista para que se ponga a la cabeza de la lucha. Participaron delegados de todo el movimiento sindical rosarino, que auna a gremios de la CGT y la CTA de los Trabajadores.

"El mundo del trabajo está pasando por un momento muy duro y es necesario escuchar, ver cuáles son los problemas e intercambiar la preocupación muy grande por lo que ocurre en materia de empleo, salarios y los proyectos de reforma laboral, que significaría un gran impacto social sobre los trabajadores".

Posteriormente, en declaraciones al programa "Trascendental", que se emite por La Ocho, Tomada consideró que la reunión sirvió para "reunirme con compañeros, delegados y dirigentes de distintos lugares. No podemos negar que el mundo del trabajo está pasando por un momento muy duro y es necesario escuchar, ver cuáles son los problemas e intercambiar la preocupación muy grande por lo que ocurre en materia de empleo, salarios y los proyectos de reforma laboral, que significaría un gran impacto social sobre los trabajadores".

Acerca de los dichos del ministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca, sobre que el gobierno no impulsaría un proyecto de reforma laboral "a la brasileña", Tomada dijo que "no es un problema de que yo le crea o no. Creo que esas expresiones del presidente de la Nación desde el primer día de su mandato han sido muy claras y se encuentran muy bien reflejadas en la reforma laboral de Brasil".

El extitular de la cartera laboral nacional durante el kirchnerismo amplió que "basta recordar sus comentarios sobre convenios colectivos, sobre la justicia laboral, sus declaraciones permanentes sobre reformar los convenios colectivos de trabajo. Me parece que hay una coincidencia con la reforma laboral de Brasil sobre la que conviene alertar, estar atentos. No vaya a ser que nos encontremos con una legislación que nos haga retroceder en el tiempo. Porque esto no es modernidad, es retroceso ".