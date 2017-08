Tensión en el Senado cuando Michetti le cortó la palabra a dos senadores radicales

La sesión en Senado tuvo hoy momentos de tensión cuando, en dos oportunidades, la vicepresidenta Gabriela Michetti le cortó la palabra a los senadores radicales Juan Carlos Marino y Ángel Rozas, quienes pretendían hacer uso de cuestiones de privilegio para responder acusaciones del bloque PJ-FPV.

El primer momento de zozobra se produjo con el senador Marino, quien quiso contestar una acusación de un senador peronista. El presidente provisional del Senado atinó a contestarle pero Michetti lo frenó, por considerar que no correspondía ya que no le había dado la palabra. Momentos más tarde, se reeditó un incidente del mismo tenor, esta vez con el jefe del interbloque de Cambiemos, Angel Rozas, quien intentó contestarle al senador Mario Pais.

Cuando Rozas quiso tomar la palabra, Michetti le contestó que es ella la que tiene "la facultad de autorizar" la exposición de cuestiones de privilegio. "Si usted cree que es la dueña, está equivocada. No tiene ninguna autoridad. Tiene la facultad de dirigir, no de resolver", le retrucó el radical. En efecto, si bien las cuestiones de privilegio no se discuten, ninguna autoridad de la Cámara tiene la facultad de negarle a un legislador expresarse con una cuestión de privilegio.