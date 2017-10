"Tengo en las venas el ADN cien por ciento rosarino", dijo Roy López Molina

—¿Cuál será el primer proyecto a presentar?

—Incorporar en cada presupuesto municipal una cláusula para repartir de manera más equitativa la inversión de obra pública. Tendrá en forma obligatoria porcentajes por distrito con montos adjudicados. En cuanto a la seguridad y la inversión en tecnología, proponemos sistema de lectura de patentes de vehículos para que se sepa qué coches tienen pedido de captura. Esto genera un sistema de alerta temprana que permitirán prevenir el delito.

—El Ejecutivo adelantó la creación de un registro de cuidacoches. ¿Cómo lo analizan, ya que ustedes habían planteado alternativas al respecto?

—En marzo de 2014 presentamos la opción de separar la paja del trigo. Para quienes hacen una changa sin aprietes, el Estado debe generar un puente para que consigan un trabajo registrado. Se planteó un relevamiento para saber quiénes son y su realidad social y económica. La propuesta de la intendenta Mónica Fein no la aborda, porque no les da expectativa de regreso al mercado laboral. Y no soluciona el problema de las mafias con tarifa por adelantado. Fue más algo vinculado a lo electoral que no resuelve la cuestión de fondo.

—La actual gestión desplegó un plan de obra pública de alto impacto entre los vecinos: cloacas, alumbrado, pavimento. ¿Por qué hubo un voto más inclinado a Cambiemos?

—Siento que después de 30 años de un mismo gobierno, los rosarinos queremos ir por más, lo que no significa tirar por la borda aspectos como la salud pública, distritos, turismo, pero sentimos que la vida no se transforma en los últimos meses de campaña. Creo que hay rosarinos que no se conforman y quieren una ciudad más integrada y vivir más tranquilos. Y todos somos protagonistas del cambio.

—Quien los votó a ustedes depositaron una cuota de confianza a un cambio. ¿Lo viven como una mochila en las espaldas?

—Es una responsabilidad de cuidar la confianzas de los casi 200 mil rosarinos que nos votaron. La manera de cuidar esta confianza es no borrarse y seguir estando presente en una relación de sinceridad. Si eligieron otro espacio político, también decirles que desde el Concejo vamos a trabajar para todos, por eso la clave es el diálogo y apostar a las coincidencias. Ya hablamos con la intendenta Fein, para encontrarnos a dialogar. Ahora la base de la Rosario que viene son las coincidencias. Si el tren metropolitano es bueno, hagámoslo juntos entre todos.

—Quedó de la campaña que usted es el concejal de Macri en Rosario. ¿Cómo se revierte esta afirmación?

—La identidad de Cambiemos tiene que ver con hacer las cosas de otra manera. Creemos en el diálogo no como algo de marketing sino como el corazón de la política.

—Se marcó en la contienda electoral que estaban los intereses de Rosario por un lado y los del gobierno nacional por otro.

—En este punto no hay grieta. Primero somos rosarinos y después viene el resto. Hace 10 años que trabajamos en la ciudad. Cuando voy a Capital Federal sin un GPS, me pierdo. Nacimos, crecimos y trabajamos acá. Tengo a mi hija Sol, de ocho meses, en Rosario. Tengo el ADN ciento por ciento rosarino. La campaña terminó con denuncias infundadas. Que nos escribían los libretos en Buenos Aires, que repartíamos chapas y colchones por votos. Lo único que se intentó fue subestimar a quien elige. A los empleados públicos se les dijo que se venía la noche si ganábamos. El futuro lo hacemos entre todos. Por eso evitamos caer en el barro.



Ni buzón, ni espejitos de colores



Lejos de pretender marcarle la agenda política a la intendenta Mónica Fein, el edil electo por Cambiemos, Roy López Molina, aseguró "los protagonistas son los vecinos, que serán los verdaderos artífices de los que está pasando en la ciudad".

A la hora de explicar cuál es la base de sustentación de Cambiemos Rosario, el actual diputado provincial ubicó a sus adherentes en las antípodas de "los aparatos de la política que mezcla punteros y referentes, sino que somos un gran equipo que todos los días piensa en mejorar la vida de los rosarinos. Y que como espacio político son un sector que entusiasma a muchos a meterse en la cancha y dejar de alentar desde la tribuna. La manera de confiar en nosotros mismos, el que esta al lado y tirar todos para el mismo lado".

—Como referentes del gobierno nacional les tocará explicar o responder a críticas de los tarifazos o el ajuste.

—Somos representantes del gobierno nacional, pero no creo que la política le tiene que explicar cosas a la gente. Hoy los argentinos no compran un buzón o espejitos de colores. Después de dos años se evitó una crisis fenomenal y con el avión en pista se interpretó que el cambio tiene que ver con mirar el futuro con optimismo. Muchos desde lo económico no ven en carne propia esto. Pero saben que sino es hoy, será mañana. Ya hay un pais que genera empleo, baja la inflación y trae inversiones. El cambio es hablar con la verdad y no mentir.

Con un caudal de 193 mil votos como viento de popa, Cambiemos se consolidó un claro ganador en las elecciones del domingo pasado. Su principal referente y concejal electo, Roy López Molina, cruzó a quienes durante la campaña electoral lo ubicaron como el delegado de Mauricio Macri en la ciudad. "Tengo la sangre cien por ciento rosarina y mi ADN es de acá, defenderé siempre a Rosario", respondió el diputado provincial, quien desde el 10 de diciembre integrará el bloque mayoritario en el Concejo Municipal.