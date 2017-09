"Tal vez pretenden que lo busquemos nosotros", dijo el hermano de Santiago Maldonado

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el artesano desaparecido el 1° de agosto durante una intervención de Gendarmería en Chubut, se mostró esperanzado en la aparición con vida de su hermano, le pidió más agilidad al gobierno y a la Justicia y señaló: "Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos, a lo mejor pretenden que salgamos nosotros a buscarlo".

Maldonado hizo declaraciones a Canal 3 hoy en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde estará esta tarde, a las 18, paritipará junto a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, del panel "Desaparecidos en democracia".

Maldonado admitió que tuvo contactos con el gobierno luego de la desaparición de Santiago e indicó: "Eso fue el día 8, como que pasó bastante tiempo. Después nada más. Hubo la semana pasada un contacto con Avruj (Claudio, el secretario de Derechos Humanos) , pero no tenemos nada que hablar con él, salvo que me traiga a mi hermano, pero ya estábamos encaminados por otro lado. Ya le habíamos hecho una presentación a Garavano (Germán, el ministro de Justicia).





Asimismo, destacó: "Nosotros todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos al principio. De hecho aportamos un video para que corroboraran que (Santiago) estaba ahí. No tenemos más nada que presentar. Les llevamos los testigos. No sé qué pretenden, tal vez que salgamos nosotros a buscar a Santiago. La Justicia no hizo nada, no hubo ningún cuidado hacia los testigos, nos ocupamos nosotros de eso".

"Yo creo que al gente de la comunidad mapuche es la más interesada en que aparezca Santiago. Sería cuestión de preguntarle al juez porqué no siguió buscando".

Al preguntársele sobre la imposibilidad de poder entrar a los terrenos sagrados de los mapuches, Sergio Maldonado afirmó: "Eso se lo debieran preguntar al juez. Yo lo único que quiero es que aparezca mi hermano. No hay necesidad de entrar a esos lugares sagrados porque eso ya se hizo, ya fueron dos veces".

"En el primer rastrillaje, del sábado 5 de agosto, no había forma de que él hubiera cruzado el río -añadió-. Lo dijeron dos buzos que salen hablando en un video y eso fue todo verificado por la Apdh. Si hubiera habido necesidad, lo hubieran hecho en el momento. Yo creo que al gente de la comunidad mapuche es la más interesada en que aparezca Santiago. Sería cuestión de preguntarle al juez porqué no siguió buscando".



Al ser consultado sobre si podría haber sectores interesados en utilizar políticamente el caso de su hermano teniendo en cuenta las próximas elecciones, Maldonado respondió que "lo ideal sería preguntarles a ellos. No soy quién para juzgar a nadie. Yo necesito el apoyo de todos para que aparezca Santiago. Después cada uno que se haga cargo de cómo lo toma o cómo levanta la bandera de Santiago, si lo hace de buena fe o no. No puedo cuestionar a nadie".

"Las esperanzas de que aparezca Santiago están presentes todo el tiempo", cerró Maldonado.