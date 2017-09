"Tal vez les pasó lo mismo que a mí con Kosteki y Santillán"

El ex presidente Eduardo Duhalde se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y consideró que "tal vez al gobierno le pasó lo mismo" que a él con Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los dos militantes asesinados por la Policía Bonaerense en 2002, durante su gestión.

"Tal vez les pudo haber pasado como nos pasó a (Felipe) Solá y a mí con el tema de Kosteki y Santillán, que se le va la mano a un tipo. Pero puede haber pasado, no puedo hablar de pálpitos", opinó el ex mandatario.

Duhalde aclaró que, en el caso de Maldonado, no cree que el Ejecutivo haya querido "matar a alguien", pero advirtió que "hay una sociedad a la que no le es indiferente el tema".

"Si me dicen que Cristina Kirchner mandó a matar a (el ex fiscal) Alberto Nisman, no lo creo. O que este gobierno quiso matar a alguien, tampoco lo creo. No lo creo porque son cosas que carecen de sentido común, y la política se alimenta de sentido común", explicó.