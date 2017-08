"Supimos interpretar el voto de aquellos afectados por las políticas de Macri", dijo Rossi

Agustín Rossi, ya perfilado como primer candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista, realizó un análisis políticos de los resultados que se fueron consolidando durante esta madrugada. Además, destacó que Alejandra Rodenas, su rival en las Paso de ayer, lo secundará en la lista para los comicios generales de octubre.









En declaraciones al programa "Zysman 830", "El chivo" remarcó acerca de su performance electoral: "Supimos canalizar o interpretar el voto de aquellos que son fuertemente críticos de la gestión del gobierno de Mauricio Macri. De aquellos que son afectados directa o indirectamente por esas políticas. Nos apoyaron los santafesinos que si bien tienen trabajo, no llegan a fin de mes. Los que no tienen trabajo y les cuesta muchísimo conseguirlo por la recesión económica. Los comerciantes que no soportan la ecuación de aumentos de tarifas y bajas de ventas. Los industriales que no están lo suficientemente protegidos por la avalancha de productos extranjeros. Los jubilados a los que el Pami les sacó una cantidad de remedios gratuitos. Las personas con discapacidad que no pudieron recuperar sus pensiones y los chicos que habían accedido al plan Progresar y se los quitaron".

Rossi sostuvo que el PJ obtuvo el apoyo "de todos aquellos que se vieron afectados por la política económica y social del gobierno de Macri. Estas personas encontraron en el Frente Justicialista el vehículo o la acción política electoral más confiable para expresar sus diferencias con el gobierno nacional".

Al ser consultado sobre si para las elecciones de octubre contará con los votos de su rival en la interna Alejandra Rodenas, Rossi afirmó que encontró una "muy buena predisposición" de la exjueza para trabajar juntos. "Sabemos de las diferencias de miradas, pero también sabemos de las coincidencias que tenemos. Tenemos la misma mirada sobre el gobierno nacional y sobre los efectos que genera la política de ajuste neo liberal de Macri sobre el tejido social de los argentinos. Eso es medular. Tenemos el mismo deseo y sueño de representar a la provincia de Santa Fe en el Congreso", añadió.