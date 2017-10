Sukerman: "Somos la única fuerza capaz de vencer a Cambiemos en 2019"

En otro párrafo, comentó: "Estamos muy contentos, porque esta elección nos posiciona como segunda fuerza en Rosario. Nosotros venimos de una elección en el 2015 donde fuimos tercera fuerza, ahora somos segunda fuerza. Pasito a pasito seguimos avanzando para que en el futuro la ciudad de Rosario pueda ser gobernanda para el pueblo y ese es el camino que vamos a seguir día a día".



Sukerman también arremetió contra la gestión socialista en la ciudad. "Acá queda claro una vez más que la gestión del socialismo está totalmente agotada. Nosotros estamos acá felices, festejando, y en el Frente Progresista se fueron a dormir temprano y bastante tristes por el resultado electoral".



"Eso habla a las claras -prosiguió el concejal electo- de la potencialidad y del futuro que tenemos y eso depende de nosotros y de la grandeza y la humildad que tengan otros sectores que quieran confluir en un gran frente al 2019. Somos la única fuerza capaz de vencer a Cambiemos en 2019. Y para eso tenemos que trabajar para seguir creciendo, no para frenar a Cambiemos, eso no importa, lo que importa es que recuperemos la ciudad para el pueblo de Rosario".



"El futuro de Rosario es parte de nuestra resoponsabilidad, los invito a trabajar para eso, mirando al futuro, porque nosotros como concejales no solo vamos a defender a los rosarinos de las cuestiones municipales, lo vamos a defender de los tarifazos de Lifschitz, contra la inseguridad que nos genera Lifschitz y también contra el ajuste y la represión que genera Macri", finalizó un exultante Sukerman.





Roberto Sukerman estaba feliz, exultante. No sólo por haber sacado el 20 por ciento de los votos en la elección a concejales de Rosario, con el Frente Justicialista, sino también porque como él dijo se convirtieron en la "segunda fuerza de Rosario" y desde su perspectiva son la "única fuerza capaz de vencer a Cambiemos en 2019".Además de agradecerles "a la militancia", fiel a su estilo, Sukerman disparó contra los aparatos de Cambiemos y el Frente Progresista por los recursos utilizados en la campaña. "Peleamos contra dos grandes aparatos. Me hago cargo personalmente de lo que digo. La campaña que hicieron tanto Cambiemos como el Frente Progresista fue hasta obscena en cuanto a los recursos utilizados, tanto por la campaña y desde el Estado, porque algunos utilizaron el clientielismo y otros, la extorsión. Y nosotros rechazamos ambas cosas y apoyamos las políticas universales y las vamos a seguir apoyando siempre", argumentó.