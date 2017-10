El primer candidato a concejal por el Frente Ciudadano Rosario, Roberto Sukerman, aseguró que "no se puede tolerar el clientelismo" y manifestó que vecinos de distintos barrios denunciaron que "camiones del gobierno nacional" llegan a Rosario con donaciones "con publicidad de Roy López Molina". Y aseveró: "Son como los que te roban la billetera y te invitan a comer, generan hambre y después apelan al asistencialismo".

"Habrá que determinar cuál fue el proceso que se utilizó para hacer la asistencia, hay que distinguir entre la asistencia del Estado y el clientelismo político", afirmó Sukerman al referirse a la polémica instalada desde ayer, cuando la intendenta, Mónica Fein, aseguró que dirigentes del PRO entregaban chapas y colchones en barrios carenciados, y el concejal Carlos Cardozo le respondió que "no es un reparto grosero de chapas por las elecciones" sino una acción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación coordinada con trabajadores sociales.

Sukerman insistió en que "lo que hay que ver es si es una respuesta del Estado a un relevamiento con parámetros objetivos o una prebenda propia de un momento electoral".

También dijo que numerosos vecinos aseguran que en los barrios se ven entregas de mercadería con el nombre de López Molina. "No puedo denunciarlo porque no tengo pruebas pero me comentan los vecinos en los barrios de la ciudad que vienen camiones del gobierno nacional con mercadería, colchones, frazadas para los barrios más necesitados, todo con publicidad de Roy López Molina".

"Esa es la versión que tengo de varios barrios de la ciudad, lo plantean los vecinos, aunque a mí no me consta", aclaró.

El candidato a concejal resaltó: "Lo que no se puede tolerar es el clientelismo, a eso hay que denunciarlo, la intención que tiene es dirigir el voto, lo que hacen es jugar con la necesidad de las personas".

"Terminan siendo como los que te roban la billetera y te invitan a comer: generan hambre y después apelan al asistencialismo", dijo, apuntando a las políticas nacionales de Cambiemos y su correlación con Rosario.

Además, sostuvo que está "de acuerdo con las políticas universales, son medidas que el Estado tiene que tomar, que dan respuesta, que generan derecho".

Y resaltó: "Hicimos un estudio y el monto mensual de la asignación universal por hijo, comparado con diciembre de 2015, permite comprar quince litros menos de leche. Por eso, cuando hablo de políticas de hambre es con un fundamento".