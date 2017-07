Sukerman: "El presupuesto participativo es una estafa"

Roberto Sukerman, precandidato a concejal por el Frente Ciudadano por Rosario, aseguró que "si la Municipalidad hubiera cumplido y aplicado el 5,18 por ciento, tal como prevé la ordenanza del presupuesto participativo (PP), los distritos y los barrios deberían haber recibido 1.000 millones de pesos. Lamentablemente (la intendenta Mónica) Fein y (el secratario general de la Municipalidad, Pablo) Javkin son incumplidores seriales".

"No cumplen con las obras votadas por los vecinos. No cumplen con lo que fija la ordenanza. No sabemos qué hicieron con más de 1.000 millones de pesos que deberían haber asignado al presupuesto participativo. Es un incumplimiento sistemático", afirmó el precandidato a concejal luego de recorrer diversas zonas de la ciudad.

Sukerman remarcó que "el valor porcentual asignado al presupuesto participativo, desde que se modificó la ordenanza, ha disminuido paulatinamente: en el presupuesto 2005 fue del 5,18 por ciento del total de fondos municipales y pasó, increíblemente, al exiguo porcentual de la actualidad, que alcanza el 1,57 por ciento. A modo de ejemplo: en 2017, de aplicarse el 5,18 por ciento, tendrían que haber destinado 436 millones de pesos al PP. Pero como no cumplen, solo destinaron 207 millones. Así todos los años. Una estafa a los rosarinos en su buena fe y que Pablo Javkin, como secretario de la intendencia, nos debería explicar".

"El monto de la deuda resultante (más de 1.000 millones), surge de la aplicación simple de lo que se asignó desde 2006 y lo que se debería haber asignado", ejemplificó.

Por otra parte Sukerman recordó que en 2008 como abogado constitucionalista y en defensa de los derechos de los rosarinos, "demandamos a la Municipalidad por no aplicar el Indice de Carencia, medida confirmada en primera y segunda instancia. Ya que no se distribuían los fondos de acuerdo a las necesidades de los barrios rosarinos. Se debe destinar más inversión a los lugares donde más se necesite en base al índice de carencia", resaltó el ex candidato a intendente.

Asimismo, pidió que se impugne la previsión de fondos para el año 2009 ya que disminuía el porcentaje para los proyectos del presupuesto participativo. Por ordenanza, lo destinado a estas iniciativas populares no puede achicarse. En el 2005 fue del 5,18 por ciento del total de fondos municipales, al año siguiente se redujo al 4,29 por ciento; en 2007 cayó aún más, al 3,63 por ciento. En 2008, otra vez, quedó en 3,28 por ciento. En 2009 se contrajo al 2,49 por ciento. En el 2010 cayó al 2,01 por ciento. En 2011 bajó al 1,83 por ciento, y en 2012, al 1,56 por ciento, y ese exiguo porcentaje se mantiene hasta el día de hoy.