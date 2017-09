Stolbizer rechazó la invitación de Cristina y la calificó como "amante de lo ajeno"

La candidata a senadora nacional en la provincia de Buenos Aires por 1País Margarita Stolbizer rechazó hoy la oferta realizada por la ex presidenta Cristina Fernández de reunir el voto opositor en las listas de Unidad Ciudadana (UC), al afirmar que no hace "acuerdos con los amantes de lo ajeno".

Stolbizer se refirió al llamado de unidad que realizó la ex mandataria y primer candidata a senadora por UC a los espacios opositores, de cara a las elecciones de octubre, para "frenar el ajuste" macrista.

"No hacemos acuerdos con los amantes de lo ajeno. Los votos que sacó Cristina son un techo, porque no va a conseguir ninguno más", sentenció la diputada nacional del GEN en declaraciones a TN.

En este sentido, Stolbizer aseguró que "hubo un porcentaje alto de no votantes" en las PASO, y se mostró confiada en que 1País cautive a ese sector que "no se sintió representado" por Cambiemos ni Unidad Ciudadana.

Por otra parte, insistió con que "lo que se juega" la ex presidenta en las elecciones es su "libertad", y al respecto reiteró: "Ella quiere entrar al Senado para no ir presa". "Preferiría que no sea electa, aunque es el Congreso quien debe expresarse al respecto", concluyó, haciendo alusión a la posibilidad de que la cámara alta pueda o no aceptar su pliego.