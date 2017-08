Stolbizer no la quiere a Cristina en el Senado por sus causas judiciales

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, resaltó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no es la mejor oposición" porque el gobierno "no se va a poder sentar con ella a consensuar nada y no tiene autoridad para controlar", al tiempo que pidió "dejar abierta la posibilidad" de que "le sea vedado" el ingreso al Senado por las causas judiciales que enfrenta.

"No creo que Cristina sea la mejor oposición, porque no se van a poder sentar con ella a consensuar nada y porque ella no tiene autoridad para controlar a otro después del desastre que fue su gobierno", sostuvo la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por el massismo.

La referente opositora manifestó que espera que la ex jefa de Estado "no llegue al Senado y habría que dejar la posibilidad de que con la cantidad de causas y elementos que hay incluso le sea vedado el ingreso, como cuando ella trabó el ingreso de (Raúl) Romero Feris en 2003 porque tenía 50 causas pendientes".

En ese sentido, la diputada nacional afirmó que "el Senado va a tener que evaluar si tiene las condiciones para ingresar" y ocupar una banca en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre próximo.

Respecto a la performance del frente 1País, que obtuvo el tercer puesto con 14,78 por ciento de los votos en la provincia de Buenos Aires, Stolbizer indicó que está "muy tranquila" con el resultado, aunque reconoció que "no se alcanzó con las expectativas" y por eso se está "reformulando el discurso" de la coalición que hizo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Tras sus declaraciones sobre el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a quien consideró que está "llamado a construir el nuevo liderazgo en la Argentina", la líder del GEN aclaró que ella tiene un "acuerdo muy sólido y firme con Sergio Massa".

"Creo mucho en Massa, me parece que es el líder que está llamado para reemplazar el liderazgo de Cristina; no tengo duda. Urtubey puede renovar el peronismo. Pero Massa tiene una mirada con amplitud, tiene referentes peronistas y radicales, nunca se acotó al peronismo", agregó.

De cara a las generales del 22 de octubre, la legisladora remarcó que los argentinos tienen que "salir de esta práctica tan negativa que es votar en contra de alguien para que no gane otro, como ocurrió en 2015 y ahora volvió a pasar".