Stolbizer: "Massa jubila a Cristina y la manda a su casa"

La diputada Margarita Stolbizer pidió ayer a la Justicia "que no se amilane" ante la postulación electoral de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para seguir con las investigaciones sobre sus propiedades porque, dijo, la ex mandataria busca tener una "cuevita" en el Senado para lograr "fueros" e "impunidad".

Además, en tono electoral, la precandidata a senadora aseguró que su socio electoral del frente 1País, Sergio Massa, "jubila definitivamente" a Cristina "y la manda a su casa".

"Hay un cerco claramente que se va cerrando sobre la señora", alertó Stolbizer un día después de que la Justicia allanara el hotel porteño Waldorf, en el barrio porteño de Retiro y cuya propiedad le atribuye a Cristina, en busca de registros de huéspedes desde 2007 y otra documentación.

Stolbizer dijo no tener dudas de la "responsabilidad" de la ex mandataria en las maniobras de corrupción que se investigan y volvió a recriminar al gobierno que "infle" a la ex jefa del Estado como postulante solo por una cuestión de "estrategia electoral".

La diputada del GEN sostuvo que Cristina está buscando el "mismo destino" que el ex presidente Carlos Menem, a quien le adjudicó tratar por todos los medios de permanecer en el Senado como "una cuevita" para lograr impunidad.

También vaticinó que la ex presidenta será derrotada en las elecciones legislativas de octubre: "Massa la jubila definitivamente a Cristina, la va a mandar a la casa".