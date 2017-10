Stolbizer alabó a Vidal, pero negó que vaya a pasarse a Cambiemos

La ex candidata a senadora por 1País Margarita Stolbizer manifestó ayer su "aprecio" por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aunque descartó un eventual acercamiento a la administración que encabeza la dirigente de Cambiemos al asegurar que no busca "trabajo" ni está "detrás de ningún cargo".

"Siempre dije que considero a la gobernadora muy valiosa; es una persona a la que aprecio mucho y creo que está dando una gran batalla" en la provincia, ponderó la diputada. De todos modos, recordó que fue "crítica" de la gestión de Vidal y que "no podría formar parte ni del kirchnerismo ni del gobierno porque tengo diferencias".

Consultada sobre el reconocimiento público que Vidal formuló de ella antes de las elecciones, sumado a los halagos que recientemente le dedicó el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, Stolbizer descartó un posible acercamiento a la administración bonaerense: "Hay mucho de especulación en el medio y poco de real en todas estas cosas", aclaró.

La referente del GEN, cuyo mandato en la Cámara baja vence en diciembre próximo, fue requerida sobre su futuro político, luego de que la lista a candidatos al Senado por 1País que lideró Sergio Massa y ella secundó tuvo una pobre performance electoral al quedar en un tercer puesto detrás de Cambiemos y la kirchnerista Unidad Ciudadana, en el distrito bonaerense.

"Yo mantengo con la gobernadora, como lo he hecho en estos dos años, la voluntad de colaborar para que al gobierno le vaya bien, pero lo he hecho y lo haré siempre desde el lugar y la autonomía que tengo en un partido político que tiene sus discrepancias con el partido de gobierno", aseveró.

La socia del ex intendente de Tigre insistió: "Nosotros estamos cerca, como lo estuvimos en estos dos años y como lo estuvo Massa, colaborando con un gobierno para ayudar en el inicio de la gestión. Pero quiero ser clara: no busco trabajo, entonces no ando detrás de ningún cargo".

Antes de las últimas elecciones, Vidal había calificado a Stolbizer como "una dirigente valiosa que se equivocó de espacio político".

Ayer, Salvai, mano derecha de la gobernadora, también halagó calurosamente a la titular del GEN, después de que la diputada electa por Cambiemos Graciela Ocaña dijera que había que convocarla.

"No está previsto eso, pero sí le vamos a pedir que siga apoyándonos como lo hizo hasta ahora, tanto en la Legislatura como en los proyectos que tenemos de gobierno. Es una mujer valiosa que María Eugenia considera un montón. Vamos a contar con ella pero no está previsto ningún cargo", puntualizó Salvai, preguntado al respeto en un reportaje.

Stolbizer reforzó ayer su posición al reivindicar la pertenencia a su espacio político y también su alianza con el Frente Renovador. "Después de lo que ocurrió en la elección, reafirmo lo que hice y la decisión que tomamos como partido, más allá de los resultados, porque yo no podría formar parte ni del kirchnerismo ni del gobierno actual porque tengo diferencias", destacó.

En tal sentido, Stolbizer subrayó: "Siempre me pareció que había que fortalecer un espacio político con sentido popular y progresista".

Cuando se le preguntó si sentía que dirigentes bonaerenses de Cambiemos están "detrás" de ella, la legisladora dijo no considerarlo de esa manera.

"Ellos son muy respetuosos conmigo y yo lo valoro de esta manera. Yo no he tenido ningún acercamiento ni lo espero, más allá de esto, que es lo que hice en estos dos años: acompañar y marcar diferencias cuando hay que hacerlo", concluyó.