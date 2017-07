"Soy partidario de las primarias, hay que trabajar en la cultura de participación ", dijo Lifschitz

El gobernador Miguel Lifschitz se manifestó a favor de la continuidad de las elecciones primarias, a diferencia del macrismo que fogonea su eliminación. "Soy partidario de las primarias", dijo el mandatario provincial.





"No me parece bueno abrir debates sobre sistemas electorales en caliente, en medio de un proceso electoral, porque siempre queda muy mezclado el debate y no se puede profundizar y mirar con objetividad", señaló Lifschitz a Zysman 830 de La Ocho.





Para Lifschitz "los sistemas de primarias han venido a transparentar la decisión de los partidos y a permitir que los aparatos partidarios tengan menos influencia sobre las listas de los candidatos y a dar más oportunidades".





Si bien admitió que los partidos a veces buscan "artilugios" para evitar la confrontación electoral interna, dijo: "Yo soy partidario de las primarias, me parece que es un buen sistema, que hay que trabajar para generar una cultura de participación política que permita que haya diversidad de propuestas, porque eso fortalece la democracia".





Consultado por la obligatoriedad de las Paso, dijo que "puede analizarse esa situación", pero que "son cuestiones sobre las que hay que conversar de manera tranquila, después que terminen los procesos electorales, sin la urgencia de las elecciones de encima y con un criterio que se sostenga en el tiempo".





Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) fueron creadas en 2009, tras la aprobación de la ley electoral Nº 26.571, y definen cuáles partidos están habilitados a presentarse a los comicios generales (aquellos que obtengan al menos el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos) y la lista que representará a cada fuerza política.