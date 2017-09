Solá dijo que la ministra no tiene más retorno

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá se sumó ayer a las críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien dijo que "de este tema no tiene retorno", en referencia al caso de Santiago Maldonado.

Solá apuntó en primer término a las fuerzas de seguridad y sostuvo que "cuando ocurre algo en un lugar donde han estado, saben todo", y luego sostuvo que Bullrich "prefiere ser líder de los gendarmes antes que ministra de Seguridad de todos" y que "ya de este tema no tiene retorno".

"La persona delegada políticamente por el presidente para cuidarnos a todos, incluido Santiago Maldonado, es la señora Bullrich, que después de vestirse varias veces de forma bastante ridícula con distintos uniformes se puso en jefe de Gendarmería", señaló el diputado massista.

En este sentido, agregó: "Cuando yo vi que en el Senado se golpeaba el pecho diciendo yo me la banco, dije no entiende absolutamente nada de lo que es manejar fuerzas de seguridad y cuál es su real función, que es protegernos a todos".

"Ella prefiere ser líder de los gendarmes antes que ministra de seguridad de todos. Ya de este tema no tiene retorno", sentenció el dirigente.

Respecto del rol de la Gendarmería, el ex gobernador bonaerense dijo tener la "convicción de que las fuerzas de seguridad, cuando ocurre algo en el lugar donde han estado, saben todo. Saben quiénes son los malos, a quién buscan, a quién no; tienen inteligencia previa y se olvidan que son el Estado".

Por otra parte, Solá diferenció la desaparición de Santiago Maldonado del caso de Julio López, "Hay muchas diferencias. Fue una operación, muy planificada. De López no quedó ningún rastro. Hemos investigado en todos lados, nos volvimos locos, y tuvimos la gran colaboración de la familia, y no metimos cámara por respeto a ellos y para no alertar a nadie. Nuestra búsqueda de López fue desesperada", aseguró.