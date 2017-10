Sergio Maldonado tildó de "hipócrita" a Macri por el llamado a su madre

El presidente Mauricio Macri se comunicó anoche con Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado, tras confirmarse la muerte del joven artesano, en tanto que su hermano Sergio se mostró indignado con el jefe del Estado, a quien calificó de "hipócrita" por haberla llamado "un día como hoy".

Además de hacerlo Sergio, la comunicación telefónica fue confirmada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien también reveló que había intentado conversar con el hermano de Santiago pero que éste no lo atendió, y sólo pudo hacerlo con su abogada.

El ministro de Justicia precisó que "el presidente le comentó a la madre de Maldonado que él mismo había sufrido" un caso familiar doloroso; "habló sobre un trágico deceso, y lo difícil que es perder un hijo o un hermano", y agregó que "fue una conversación muy sentida".

Además, confió que la llamada se produjo desde Olivos, donde el jefe del Estado se encontraba "trabajando" y que él participó, a través de "una conferencia telefónica", ya que en ese momento estaba en camino a la quinta presidencial.

Según Garavano, Macri mantuvo una "buena comunicación" con la madre de Santiago Maldonado, pero Sergio dijo que el presidente "es un hipócrita" y que fue "muy bajo de su parte llamar a mi vieja desde un número privado un día como hoy. Son muy perversos, es muy bajo. Hay un límite para todo", manifestó al canal Todo Noticias.

Asimismo, se preocupó en aclarar que "el ministro (por Garavano) no habló conmigo. Me estuvo llamando, yo no lo atendí porque estoy muy triste y dolido".

"Lo veo a él (Garavano) y al presidente Macri diciendo eso, cuando nunca se preocupó con nosotros, y la llama a mi vieja hoy. Me da asco, es patético todo lo que hicieron", se quejó Sergio Maldonado.

Además, dijo que "tendría que estar llorando a mi hermano, tranquilo, y tengo que estar pendiente porque no paran de tirar basura. Lo hicieron político desde el primer momento, ensuciándonos todo el tiempo".

Bombardeo

También recordó que "estuvieron todo el día bombardeándome al teléfono, diciéndome que era una lacra, que era kirchnerista, y cualquier barbaridad".

Por su parte, Garavano confirmó que "con Sergio no charlé. Lo llamé y me dijo que no estaba de ánimo", por lo que tuvo que hacerlo con su abogada, a quien según dijo, "le transmití el apoyo del gobierno".

Al respecto, afirmó que "siempre hemos colaborado con la querella", y recordó que el envío de un perito oficial al lugar del hallazgo "permitió sacar el cuerpo del agua" con celeridad.

"Vamos a seguir apoyando a la querella de la familia", enfatizó finalmente Garavano.

Sin embargo, al ser consultado si es posible que Macri reciba a la familia de Maldonado, Garavano respondió: "Creo que en esto tenemos que ser muy prudentes, hay que ser respetuosos de la familia".