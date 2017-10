Sergio Maldonado desmintió a Garavano y lanzó una dura crítica para Macri: "Es un hipócrita"

"Tendría que estar llorando a mi hermano y no paran de tirar basura", expresó Sergio Maldonado, hermano de Santiago, luego de las declaraciones del ministro de Justicia Germán Garavano, al que desmintió y cuestionó junto al presidente Mauricio Macri. "La llamó a mi vieja dos días antes de las elecciones, me da asco, es un hipócrita", disparó.

El hermano del joven artesano que fue reconocido por familiares como el cuerpo que fue hallado en el río Chubut indicó que Garavano no habló con él. "Me llamó pero no lo atendí, estoy muy mal. No puedo creer que usen esto políticamente", expresó.

Embed [AHORA] Habla Sergio Maldonado: "(Macri) Me parece un hipócrita por llamar a mi vieja diciendo que se solidariza" https://t.co/CPS55IiP2B pic.twitter.com/je5mR72cLm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 20 de octubre de 2017

"Macri nunca se preocupó por nosotros y llama a mi vieja dos días antes de las elecciones. Es muy burdo y me da asco", expresó sin medias tintas el hermano de Santiago.

En este sentido, expresó que "necesito hacer un duelo" y que "tendría que estar llorando" a su hermano, pero en lugar de eso, tiene que "estar pendiente de lo que salen a decir porque no paran de tirar basura".



Sergio Maldonado reconoció esta tarde que el cuerpo hallado pertenece al joven artesano que había desaparecido el pasado 1º de agosto.