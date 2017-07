Según el Indec, la deuda externa subió 28.237 millones de dólares

La deuda externa total a fines de marzo de 2017 ascendió a u$s 204.509 millones, con un incremento de u$s 28.237 millones respecto de marzo de 2016, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Indec informó el resultado de la balanza de pagos, que mide el intercambio de divisas con el exterior por operaciones financieras, inversiones o comercio de bienes y servicios. El déficit fue de u$s 6.871 millones en el primer trimestre del año, 39% más que en igual período del año pasado.

El 62,8% de la deuda externa corresponde al gobierno nacional; el 6,6% al Banco Central (BCRA), el 16,6% a las sociedades no financieras y hogares, el 11,1% a inversión directa entre empresas relacionadas, el 2,2% a las sociedades captadoras de depósitos y el 0,8% a otras sociedades financieras.

El endeudamiento del gobierno alcanzó u$s 128.482 millones. El 78% corresponde a títulos públicos y el 22% restante a préstamos. El BCRA incrementó su deuda externa en u$s 351 millones.

Inversión

La evolución de la inversión extranjera directa en el país, comparada con el primer trimestre del año 2016, mostró un incremento de 7% en la reinversión de utilidades y 136% en los aportes de capital. Los montos son mínimos, sobre todo en relación a los egresos. La inversión extranjera directa que ingresó al país totalizó en el período u$s 2.710 millones, en su mayoría por reinversión de utilidades (u$s 1.637 millones) y aportes de capital (u$s 1.073 millones).

Los servicios transados con el exterior arrojaron una pérdida de u$s 3.215 millones, mientras que en los bienes el déficit fue de u$s 500 millones.

La cuenta financiera que indica la necesidad de financiamiento cerró con un déficit de u$s 6.556 millones, frente a los u$s 4.872 millones de igual período del año pasado. Esto se explica por la emisión neta de pasivos de u$s 19.073 millones, compensada por la adquisición neta de activos financieros del orden de u$s 12.517 millones.

Cuenta corriente

En tanto, la cuenta corriente registró en el primer trimestre un déficit de u$s 6.871 millones, un 39% por encima del observado en el mismo período de 2016.

A su vez, la cuenta capital exhibió un superávit de 102 millones, contra 84 millones del primer trimestre del año pasado.

Esto redundó en necesidades de financiamiento externo por 6.768 millones de dólares, con un alza interanual de 39%.

La cuenta financiera mostró un rojo de 6.556 millones de dólares, un 34% por sobre el desequilibrio registrado un año atrás.

El comportamiento del dólar

En este marco, sigue la dolarización de carteras por parte de los grandes inversores. El dólar mayorista volvió a registrar ayer un máximo histórico para un cierre, al subir a 16,45 pesos para la venta, mientras en pizarras porteñas quedó en la zona de los 16,70 pesos y a 18 pesos para los contratos a futuro de diciembre próximo.

"La cuarta suba consecutiva del dólar mayorista le hizo marcar nuevos récords al superar las mejores marcas previas transformando su cotización de hoy en el máximo desde la salida de la convertibilidad", mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

"En las tres primeras jornadas de esta semana el tipo de cambio acumuló un ajuste que supera al experimentado en las dos últimas semanas y que vuelve a competir con las colocaciones en moneda doméstica", completó.